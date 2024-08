Anca Serea, dezvăluiri despre viața cu Adrian Sînă și cei șase copii: “Știm când trebuie să dezbatem un subiect și când nu e cazul”/ Exclusiv

Anca Serea a povestit, pentru, Unica.ro, despre schimbările survenite în viața ei o dată cu trecea anilor și maturizarea personală. Inclusiv la nivel de relație, a dispărut de mult impulsivitatea de la începuturi, în prezent ea și Adrian Sînă înțelegându-se din priviri și știind care sunt momentele potrivite pentru a dezbate lucruri de familie sau aspecte profesionale. Cei doi sunt și parteneri în afacerea cu cosmetice, pe care și-au deschis-o în urmă cu câțiva ani.

Anca Serea este mamă a șase copii, doi dintre ei – David și Sarah – proveniți din relația cu Filip Poplingher, afacerist răpus de o boală incurabilă, și ceilalți patru împreună cu Adrian Sînă: Ava, Noah, Moise și Leah. Anca Serea are 43 de ani, dar nu își arată vârsta. Are o siluetă impecabilă și un optimism molipsitor.

Anca Serea: “Îmi dau seama că devin mai înțeleaptă. Încerc să devin o variantă mai bună a mea”

Anca Serea nu a simțit niciodată vreo presiune legată de trecerea anilor. “Nu, de-abia aștept să fac 50 de ani, pentru că fiecare an îl consider ca o provocare cumva și îmi dau seama că devin mai înțeleaptă. Încerc să devin o variantă mai bună a mea, mai liniștită, mai echilibrată și chiar dacă am mai pus așa 2-3 kilograme pe mine sau dacă, nu știu, mai am un rid. Mi se pare că trebuie să ne obișnuim cu gândul ăsta și face parte din procesul nostru ca oameni și nu am o presiune, sincer, deloc. Mi-ar plăcea în schimb să încep să mă mișc un pic, să fac mai multă mișcare, să fac mai mult sport. Să vin la tratamente noninvazive”, a povestit, pentru Unica.ro, Anca Serea, soția lui Adrian Sînă.

Dacă în prezent este considerată una dintre cele mai frumoase femei, Anca Serea nu a fost dintotdeauna sigură pe calitățile ei din punct de vedere fizic. Abia după ce a fost desemnată câștigătoarea Elite Model Look, concurs de miss la care a participat la insistențele fratelui ei, vedeta a început să aibă încredere în ea. Și asta pentru că în adolescență s-a confruntat cu un complex legat de kilograme.

“Eram foarte slabă, purtam foarte mulți colanți, foarte mulți pantaloni. Aveam o greutate sub ceea ce era normal pe vremea aceea, eram extrem de slabă, de aceea am și câștigat niște concursuri de modelling, acum mă rog să fiu slabă. Știi cum e, ai grijă ce-ți dorești că s-ar putea să ți se întâmple! Da, clar, încrederea a fost cel mai mare câștig pot să spun. Am devenit un alt om. Pe măsură ce creștem și realizăm niște lucruri, ne dăm seama că corpul este doar un ambalaj practic și interior – chiar dacă sună așa clișeic mintea trebuie să fie ascuțită, picioarele agere, corpul odihnit”, ne-a spus Anca Serea.

Anca Serea: “Ne cunoaștem din priviri, știm după tonul vocii”

Anca Serea a făcut declarații pentru Unica.ro și în legătură cu viața ei alături de artistul Adrian Sînă. Deși au 6 copii, cei doi și-au făcut întotdeauna timp și pentru ei, rezervându-și timp atât pentru vacanțe cu familia, cât și în doi. Odată cu trecerea anilor, Anca Serea consideră că maturizarea lor și-a pus amprenta și asupra relației. ”Ne cunoaștem din priviri, știm după tonul vocii, ne respectăm foarte mult momentele astea de liniște. Știm când trebuie să dezbatem un subiect și când nu e cazul că suntem foarte obosiți sau încărcați de pe la job. Am devenit mult mai liniștiți, mult mai echilibrați. Am avut multe de reglat, dar acum sunt super liniștită, Slavă Domnului”, a adăugat Anca Serea.

