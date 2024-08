Liviu Vârciu a anulat nunta cu Cătălina Gramă (Jojo), după ce l-ar fi înşelat. Horia Brenciu trebuia să le fie naş: „Nu am putut trece peste”

Povestea de dragoste dintre Liviu Vârciu și Cătălina Grama, cunoscută în lumea artistică drept Jojo, este una dintre acele romane moderne pline de pasiune și dramă, care au marcat începutul anilor 2000 în România. Deși erau la un pas de a trăi o iubire de basm, cu o nuntă planificată și un naș de marcă în persoana lui Horia Brenciu, povestea lor s-a terminat într-un mod neașteptat și dureros, lăsând în urmă o amintire care a fascinat și uimit tabloidele timp de ani de zile.

Liviu Vârciu și Cătălina Grama alias Jojo, la un pas de căsătorie

La începutul anilor 2000, Liviu Vârciu și Cătălina Grama formau unul dintre cele mai admirate cupluri din showbizul românesc. Liviu, pe atunci un star în ascensiune al trupei L.A., și Jojo, o actriță cu un început promițător în muzica ușoară, erau inseparabili și păreau că urmează să scrie un nou capitol în povestea iubirii românești. Cei doi au fost văzuți adesea împreună și aveau toate ingredientele unei relații de succes: chimie, atracție și, mai presus de toate, planuri de viitor.

Momentul culminant al acestei relații a fost logodna lor, care a fost marcată de un eveniment memorabil. Liviu și Jojo au participat la o prezentare de modă îmbrăcați în mire și mireasă, un semn clar al intențiilor lor serioase. Planurile erau deja în curs de desfășurare, inclusiv alegerea nașilor. Horia Brenciu, prieten apropiat al cuplului, urma să fie nașul lor, un detaliu care sublinia importanța și apropierea relației lor. Însă, destinul a avut alte planuri.

Cătălina Grama alias Jojo l-ar fi înşelat pe Liviu Vârciu înainte de nuntă

Liviu Vârciu a fost devastat să afle că Jojo l-a înșelat cu puțin timp înainte de nuntă. Într-un interviu emoționant, Vârciu a recunoscut că a iubit-o profund pe Jojo și că a fost rănit profund de trădarea ei. „Trebuia să mă căsătoresc cu Jojo și să ne cunune Horia Brenciu. În 2000 am cerut-o de soție. Ne stătea bine împreună și am iubit-o foarte mult. Am aflat că m-a înșelat și nu am putut trece peste asta. Eu am ținut la ea mai mult decât ar fi trebuit!”, a declarat Liviu Vârciu, potrivit wowbiz.ro, evidențiind cât de mare a fost impactul acestei trădări asupra lui.

Citeste şi: Cum arată vila de lux a Cătălinei Grama (Jojo) și a lui Paul Ipate. Actrița s-a ocupat de amenajare

În urma acestei dezamăgiri, nunta a fost anulată, iar relația lor s-a încheiat brusc și dureros. Vârciu a fost nevoit să își revină și să își reconstruiască viața, în timp ce Jojo a fost lăsată să își urmeze propriul drum. Deși mulți au considerat că această despărțire a fost o lovitură devastatoare pentru amândoi, viața a continuat să le ofere noi oportunități și căi de urmat.

Liviu Vârciu şi Cătălina Grama (Jojo), împliniţi în braţele altor persoane

În prezent, Liviu Vârciu și Cătălina Grama au găsit fericirea în alte relații. Liviu Vârciu este într-o relație stabilă cu Anda Călin, alături de care are doi copii, Anastasia și Liviu Junior. Cei doi par să fi găsit un echilibru și o împlinire pe care Vârciu o consideră esențială pentru fericirea sa personală.

„Nu ne-am înșelat, nu ne-am călcat pe bătături, avem și noi discuțiile noastre, avem și noi iubirile noastre, dar le avem pe ale noastre acasă. Suntem la fel în public, în viață și pe YouTube”, a declarat Liviu într-un interviu pentru antenastars.ro.

Citeşte şi: Ce afacere are Anda Calin, iubita lui Liviu Vârciu. Prezentatorul TV nu este implicat deloc: „Ea știe mai bine”. Cuplul are doi copii

Citeşte şi: De ce nu vrea Liviu Vârciu să îi dea bani fiicei sale. Ce declaraţii a făcut despre un al patrulea copil?

Pe de altă parte, Cătălina Grama a găsit împlinirea alături de Paul Ipate, cu care este împreună de nouă ani. Cei doi au avut recent parte de o ceremonie de nuntă în Italia, care a fost descrisă de Jojo ca fiind „raiul iubirii și al veseliei”. Au o fetiță de cinci ani, Zora, și Jojo are un băiețel de 11 ani, Achim, dintr-o relație anterioară.

„M-am îndrăgostit iremediabil de Italia anul trecut când am făcut cu Paul o escapadă în Puglia. Atunci am știut și am simțit că va fi locul în care ne vom căsători”, a povestit Jojo despre fericitul eveniment, potrivit libertatea.ro.

Sursa foto: Facebook şi Instagram

Urmărește-ne pe Google News