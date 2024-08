Ce afacere are Anda Calin, iubita lui Liviu Vârciu. Prezentatorul TV nu este implicat deloc: „Ea știe mai bine”. Cuplul are doi copii

Liviu Vârciu și iubita lui, Anda Călin, au o vară plină! După mari eforturi, la începutul lunii iulie, perechea a reușit în sfârșit să plece într-o vacanță în doi în Veneția, Italia. În rest, prezentatorul de televiziune și partenera lui de viață rămân concentrați pe carierele și pe copiii lor, Anastasia Maria și Liviu Matei. Liviu continuă să prezinte, iar partenera lui de viață a deschis o nouă afacere.

Ce afacere are Anda Calin, iubita lui Liviu Vârciu

Liviu Vârciu (43 de ani) și Anda Călin (34 de ani) sunt împreună din anul 2016. Luna aceasta, perechea va aniversa opt ani de relație. Deși le-ar plăcea să aibă mai multe timp pentru vacanțe, responsabilitățile de la job le-au dat planurile peste cap în această vară, după ce Anda a demarat o nouă afacere.

„Ea tot face programul pentru vacanțe, tot pune date, dar, din păcate, nu ne pupăm pe date. Eu mai am niște evenimente, mai am niște obligații în weekenduri. Ea deschide acum o grădiniță, săptămâna viitoare, o școală de vară, și nu poate ea când pot eu și tot așa. Dar am promis că vreau să văd și eu Veneția, că nu am văzut-o. Sunt omul apei, zodia Pești”, spunea Liviu Vârciu la finalul lunii iunie, pentru Ciao.ro.

Citește și: Carmina Vârciu s-a apucat de afaceri. „Nu o consider muncă. Pare chiar terapeutic!” Cu ce se ocupă fiica lui Liviu Vârciu

„Ne propunem să creăm un mediu sigur și stimulant”

Zis și făcut! Așa cum spuneam, perechea a vizitat Veneția la începutul lunii iulie. Între timp, școala de vară a Andei Călin a bifat o serie de activități inedite cu copiii înscriși.

„Credem în potențialul fiecărui copil și ne propunem să creăm un mediu sigur și stimulant unde aceștia să poată învăța, explora și crește. Infrastructura noastră modernă și echipa de educatori pasionați asigură o experiență educațională de neuitat pentru toți copiii înscriși”, scrie pe paginile de social media ale centrului educațional.

Citește și: Liviu Vârciu, despre bani, succes și revenirea trupei L.A. „Vreau să bucur oamenii” / Exclusiv

Liviu Vârciu nu este deloc implicat în afacerea iubitei

Anterior, Anda Călin a deținut un salon de înfrumusețare. Deși ar fi investit mai multe zeci de mii de euro în el, business-ul din Voluntari și-a schimbat între timp denumirea, iar Anda s-a reprofilat. În trecut, Anda a lucrat în contabilitate, dar a cochetat și cu modellingul și cu televiziunea.

„Ea cu grădinița ei, eu cu filmările mele. Nu mă implic, nu mă bag, ea știe mai bine decât mine. Dacă a stat cu copiii încontinuu a luat dragostea asta de copii, nu știu cum a luat-o. Nu mă implic, absolut deloc. Doar poate în promovare dacă îmi cere ajutorul, dar în rest nu”, a explicat Liviu Vârciu, pentru Ciao.ro.

Din fosta relație cu Ami Teiceanu, Liviu Vârciu mai are o fiică în vârstă de 22 de ani, Carmina. La rândul ei, tânăra are propriul business.

Foto: Instagram/@liviu_varciu; andacalin

Urmărește-ne pe Google News