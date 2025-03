Superstițiile de care ţine cont Petre Roman ca să îşi protejeze casa: „În spatele lor s-a adunat o lungă experiență a oamenilor”

Petre Roman, fostul premier al României în vârsta de 78 de ani, nu doar că a fost un personaj important în politica românească, dar acum se bucură de o viață liniștită alături de familia sa. Iar acum mai mult ca niciodată pune preț pe tradiții și superstiții, considerând că acestea sunt o adevărată protecție pentru casa lui, dar şi pentru oamenii din interiorul ei. Care sunt superstițiile și credințele moștenite de la bunica sa şi cum le aplică pentru a-şi proteja locuința?

Care sunt superstiţiile de care ţine cont Petre Roman

Petre Roman este un bărbat care are mare respect pentru tradițiile și superstițiile care au fost transmise de-a lungul generațiilor, unele dintre ele având rădăcini adânci în credințele populare din România. Într-un moment de sinceritate, fostul premier a dezvăluit că bunica sa, o femeie foarte credincioasă, i-a transmis diverse superstiții pe care le respectă cu sfințenie și astăzi.

„Am moștenit câteva superstiții de la bunica mea, care era o persoană foarte credincioasă”, a spus Petre Roman.

Printre superstițiile pe care le respectă, una dintre cele mai cunoscute este interdicția de a omorî un păianjen care intră în casă, considerându-l un simbol al protecției. Potrivit tradiției, păianjenii sunt văzuți ca fiind „protectorii casei”, iar a-i omorî ar aduce ghinion locuinței respective.

„De exemplu, să nu omori niciodată un păianjen. E o protecție a casei și nu trebuie să-l omori”, a spus Petre Roman pentru cancan.ro.

Umbrelele în casă – o superstiție de evitat

Petre Roman nu este doar un susținător al respectării superstițiilor care se referă la protecția casei, dar consideră că și în viața publică există tradiții importante care, dacă ar fi respectate, ar ajuta la evitarea multor probleme. În cadrul interviului său, el a menționat și o altă superstiție pe care o respectă cu strictete: „să nu deschizi umbrela în casă”.

Aceasta este o credință veche, care spune că deschiderea unei umbrele în interiorul casei aduce ghinion și atrage evenimente neplăcute.

„Alta era să nu deschizi niciodată umbrela în casă, pentru că aduce ghinion. Sunt tot felul de superstiții și tradiții care au semnificațiile lor, fiindcă în spatele lor s-a adunat o lungă experiență a oamenilor. Eu le privesc cu mult respect și admirație”, a mai explicat Petre Roman pentru sursa menţionată anterior.

De asemenea, fostul premier consideră că aceste superstiții nu sunt doar povești populare, ci au fost transmise din generație în generație, bazându-se pe experiențele trăite de oameni de-a lungul vremii. Pentru el, respectarea acestor tradiții are o valoare simbolică, iar împărtășirea lor este un mod de a menține legătura cu trecutul și de a transmite lecții importante celor din jur.

Smerenia, o datină esențială și în politică

Petre Roman a explicat, totodată, că smerenia este o tradiție care ar trebui respectată nu doar în viața personală, ci și în politică. Potrivit acestuia, dacă ar exista mai multă smerenie în rândul politicienilor, ar exista mult mai puține conflicte și „belele”.

„Dacă s-ar respecta anumite datini mai ales și-n sfera politicii, am scăpa de anumite belele. Cea mai importantă e datina care privește smerenia. Adică omul să o accepte, ceea ce înseamnă că accepți că ai făcut și tu lucruri care nu-s în regulă. Dacă ar fi smerenie în politică, ar fi foarte bine”, a mai declarat acesta pentru cancan.ro.

Petre Roman se bucură de viața de familie și de cariera în știință

După retragerea din politică, Petre Roman și-a regăsit împlinirea în viața de familie și în activitatea sa de cercetător și profesor. Este căsătorit de mai bine de 16 ani cu Silvia Chifiriuc, iar familia a devenit prioritatea sa principală.

De asemenea, el este președinte la universitatea din Geneva, iar conferințele pe care le ține în diverse colțuri ale lumii îi aduc o mare notorietate. Acesta a evitat să se mai pronunțe despre politică și a preferat să se concentreze pe domeniul său de activitate actual, în știința climei și apa.

„Sunt în continuare profesor, dar și președinte, la universitatea din Geneva. Am fost în foarte multe țări, unde mi-am ținut conferințele. Aceasta e satisfacția mea cea mai mare că-mi împlinesc pasiunea. M-am întors în știință și cercetare, am izbândit, am avut foarte multe invitații, în Europa, în India, în China. Și am evitat să mă mai pronunț în politică. La ora actuală am o notorietate dobândită în domeniul ăsta, știința a climei și a apei. Asta am făcut dinainte de Revoluție”, a afirmat Petre Roman pentru sursa menţionată mai sus.

Petre Roman, un om dedicat familiei sale.

În ciuda carierei sale impresionante, Petre Roman rămâne un om dedicat familiei sale. Fiul său, Petruș, care este elev în clasa a opta, este un alt motiv de mândrie pentru fostul premier.

„La matematică face cu mine. Matematica înseamnă exercițiu, reguli pe care le aplici. El e un om reflexiv, înțelepțelul îi zic unii”, a mai dezvăluit Petre Roman despre fiul său.

Petre Roman este un părinte activ, iar relația sa cu fiul său reflectă cât de important este pentru el să își petreacă timpul cu cei dragi și să le fie alături în fiecare moment important al vieții lor.

Sursa foto: Instagram şi Facebook

