Ce pensie are Petre Roman după recalculare. Fostul premier critică dur autoritățile din România: „Asta e o incompetență crasă”

Petre Roman, fost premier al României, beneficiază de o pensie generoasă, după recalculare. Deși situația lui este una fericită, fostul politician a criticat aspru erorile din procesul de recalculare și a acuzat autoritățile din România de incompetență și lipsă de seriozitate. Declarațiile au venit în contextul problemelor întâmpinate de mulți pensionari din țara noastră. Citește în continuare pentru a afla ce pensie are Petre Roman după recalculare.

Ce pensie are fostul premier Petre Roman, după recalculare

Deși are o carieră de peste 50 de ani în spate și o pensie de care este mulțumit, Petre Roman încă mai lucrează. Face acest lucru cu plăcere și pentru a se menține activ, nu din nevoia de bani. După recalcularea pensiilor, fostul politician a dezvăluit că a beneficiat de o majorare frumoasă. În prezent, fostul premier are o pensie de aproximativ 11.000 de lei.

Petre Roman a ținut să subliniize că, de-a lungul anilor, a contribuit constant la sistemul de pensii din țara noastră. În ciuda situației personale de care nu se poate plânge, fostul om politic și-a exprimat îngrijorarea și nemulțumirea față de problemele întâmpinate de mulți pensionari, în urma procesului de recalculare.

„Mi-a mărit pensia. Păi eu am avut 50 de ani de muncă. Mi s-a mărit cu 2300 de lei. Am contribuit și contribui permanent. Înseamnă ceva. M-a deranjat faptul că atât de mulți pensionari s-au trezit cu probleme. De ce să facă greșeli? E vorba de un algoritm de calcul. Asta e o incompetență crasă. Nu sunt oameni competenți, nu sunt serioși. Vorbesc în primul rând pornind de la decizia politică. Păi precizează exact care sunt criteriile. Algoritmii au fost greșiți, decizia a fost neconformă cu realitatea, ceea ce a dus la erori. Abia acum, cu mărirea, am puțin peste 11.000 lei”, a spus fostul premier al României, pentru Bugetul.ro.

Cu ce se ocupă Petre Roman de când a ieșit la pensie

În cadrul aceluiași interviu, Petre Roman a făcut dezvăluiri și despre actuala lui ocupație. Fostul premier al României este profesor, președinte la universitatea din Geneva și om de știință.

„Sunt în continuare profesor, dar și președinte, la universitatea din Geneva. Deocamdată, suntem singura instituție de profil privată, care a obținut acreditarea federală, cea mai grea acreditare din lume. Din 17 universități care au aplicat, am fost singura, deocamdată, care a primit acreditarea. În afară de asta, fac o mulțime de conferințe în lume, în calitatea mea de om de știință. Acum cinci ani, când am zis că am ieșit și că nu mai voi reveni în politică, am încercat un lucru ce părea imposibil, să mă reîntorc în calitate de om de știință, și am reușit”, a declarat Petre Roman, pentru sursa citată.

În prezent, fostul prim-ministru susține că se bucură de notorietate în domeniul științei climei și apei. Petre Roman susține că aceasta era ocupația lui înainte de Revoluție. În ultimii ani, fostul politician a susținut conferințe în Spania, Italia, Luxemburg și India. Cea mai recentă a fost cea de pe continentul asiatic.

„A fost fabulos, a fost prima oară când am fost în India. Acum am o altă conferință la Iași. Îmi ocupă mult timp, pentru că eu lucrez în cercetare”, a mai povestit.

Petre Roman se declară mulțumit de evoluția cercetărilor din domeniul climei. Din punctul lui de vedere, ceea ce se poate face astăzi este formidabil. Fostul premier are acces la articole științifice din toate sursele originale, lucru care îi permite să avanseze cu propriile idei.

„În ultimii trei ani, am publicat cinci articole la cel mai important jurnal internațional, la New York”, a dezvăluit.

De ce nu-și dorește Petre Roman să revină în politică

Întrebat dacă i s-a propus să se întoarcă în politică, Petre Roman a declarat că nu. Oricum, el nu-și mai dorește să activeze în acest domeniu. Fostul premier al României a mărturisit că este foarte liniștit de când a ieșit la pensie și se poate dedica altor lucruri importante din viața lui.

„Nu, nu. Lumea știe că nu mă mai interesează. Sunt mult mai liniștit acum. Mi-aș dori ca orice român, ca țărișoara asta să fie mai bine. Oamenii să fie mai bine puși în valoare“, a mai spus.

Petre Roman are doi copii din cele două mariaje. Alături de regretata Mioara Roman, fostul politician are o fiică, Oana Roman. Din actualul mariaj cu Silvia Chifiriuc, președintele universitar mai are un fiu adolescent, Petrus.

Petre Roman și Silvia Chifiriuc formează un cuplu din anul 2005, însă și-au făcut relația publică în anul 2007. Perechea s-a căsătorit în vara anului 2009, așadar în urmă cu mai bine de 15 ani.

