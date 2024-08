Andreea Esca, apariție rară în costum de baie. „Cam așa!” La 52 de ani, jurnalista și-a etalat silueta pe plajă

Andreea Esca se bucură din plin de o frumoasă vacanță în Grecia împreună cu familia și prietenii ei, iar copiii săi, Alexia și Aris i-au făcut o surpriză de proporții jurnalistei când s-au dus neanunțați să fie alături de ea cu ocazia zilei de naștere.

Cum arată Andreea Esca în costum de baie la 52 de ani

Andreea Esca împlinește 52 de ani pe 29 august. Iar zilele acesta se află în Grecia, unde s-au dus și copii săi miercuri dimineață, pentru a fi împreună de ziua ei.

„S-a marit iar gașca dupa ce copiii mei, care sunt foarte, foarte misto, mi-au făcut surpriza să vină aici, ca să fim împreună de ziua mea! Chiar au reușit să facă în așa fel încât să nu mă prind! @alexiaeram pusese o poză dimineață de la cafenea, cu @arismelkior vorbisem la telefon… Tare m-ați făcut fericită! Vă iubesc și vă mulțumesc! In rest, cum știți deja… plajă, înot, mâncare bună. Și am terminat de scris și editorialul pentru noul număr @alistmagazine . Acum aștept liniștită… 29 august” – a transmis prezentatoarea știrilor de la Pro TV pe pagina sa în dreptul unui se de fotografii din vacanță.

Printre pozele postate de Esca pe Instagram sunt și câteva în care apare într-o ipostază în care rar o vedem – în costum de baie. Vedeta de la Pro TV a fost surprinsă în timp ce stătea la plajă, într-un costum de baie întreg, roșu, alături de una dintre prietenele sale.



„Cam așa, ieri! Soare, povești, mare, restaurant, muzică, dans, odihnă! Efharisto para poli!” -a scris Esca în dreptul fotografiilor din vacanță.

Postarea vedetei a adunat rapid peste 8 mii de aprecieri din partea internauților, care au fost destul de generoși și cu mesajele lăsate în secțiunea de comentarii:

„Ce mișto sunteți!”

„Vacanță plăcută!”

„Andreea Esca, cam despre asta este viața! Te îmbrățișez cu toată energia mea de la Toronto!”

„Sunteți super!”

„Superbe!”

Vezi în GALERIA FOTO imagini cu Andreea Esca în Grecia, în costum de baie.

Cum se menține Andreea Esca în formă

Andreea Esca spunea în urmă cu ceva timp că unul dintre secretele sale legate de felul în care arată este sportul. Vedeta de la Pro TV face antrenamente fizice în mod regulat, „orice s-ar întâmpla” și are un stil de viață cât se poate de sănătos.

Citeşte şi: Andreea Esca face „lumânarea” la 50 de ani. „Greu la deal, dar nu mă las!”

Citeşte şi: Andreea Esca, filmată în timp ce dansa pe o stradă din New York. Gluma făcută de Pavel Bartoș când a văzut imaginile / Video

Citeşte şi: Care crede Andreea Esca că a fost cel mai important lucru în creșterea copiilor ei?

Citeşte şi: Ritualul de frumusețe la care Andreea Esca nu renunță niciodată. „Sunt foarte riguroasă!”

„Nu știu dacă am cel mai sănătos stil de viață, dar merg la sport dintotdeauna, în mod regulat, orice s-ar întâmpla. Nu am fumat niciodată, nu știu dacă contează, alcool nu prea beau. Beau câte un pahar undeva, așa de gust. Nu e pasiunea mea! Dansez mult, îmi place muzica, am prieteni foarte simpatici, am o familie frumoasă. Toate aceste lucruri, la un loc, reprezintă cumva o viață sănătoasă”, a povestit Andreea Esca, citată de PRO TV.

Legat de frumusețea și sănătatea tenului, Esca spunea cu o altă ocazie că are un ritual de la care nu se abate niciodată – demachierea.

„Am fost întotdeauna foarte riguroasă cu demachierea și, oricât aș fi de obosită, mă demachiez în fiecare seară și folosesc o cremă de hidratare. Am folosit o cremă de contur de ochi de la 20 de ani, când cineva mi-a spus că râd atât de mult încât cu siguranță o să fac riduri în jurul ochilor. Nu știu de ce, am ținut minte lucrul acesta și am folosit mereu o cremă de contur de ochi. Nu îmi lipsește niciodată mascara, am ruj sau gloss de obicei. Nu am mari tabieturi!” – a explicat Andreea Esca, potrivit click.ro.

Foto – Instagram

Urmărește-ne pe Google News