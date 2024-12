Cristela Georgescu a întors toate privirile la secția de votare, în ziua alegerilor parlamentare 2024. Cum a fost fotografiată soția lui Călin Georgescu

Cristela Georgescu a mers duminică dimineața la secția de votare, în ziua alegerilor parlamentare 2024,. Soția lui Călin Georgescu a atras atenția tuturor cu ținuta aleasă.

Cristela Georgescu a întors toate privirile la secția de votare

Cristela Georgescu a atras atenția tuturor în ziua alegerilor parlamentare. În vârstă de 54 de ani, soția lui Călin Georgescu a fost fotografiată în timp ce introducea buletinul de vot în urnă, purtând un palton sobru maroniu închis, cu un guler mare din blană într-o nuanță ceva mai deschisă a culorii dominante ținutei sale. La gât, Cristela a purtat o eșarfă în nuanțe de roșu și alb, pentru a aduce un strop de culoare outfit-ului. Accesoriile alese de soția lui Cristian Georgescu au fost la fel de simple – o pereche de cercei cu perle și un inel discret cu pietre închise la culoare.

Vezi în GALERIA FOTO cum s-a prezentat Cristela Georgescu la secția de votare în ziua alegerilor parlamentare 2024.

Cine este Cristela Georgescu

Cristela Georgescu este soția candidatului independent Călin Georgescu (62 de ani). Ea este autoare a mai multe programe educaționale dedicate familiilor, practician și educator prolistic, potrivit informațiilor de pe site-ul ei.

Cristela este specializată în „sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică” și a scris cărți precum „Diversificarea, pur și simplu”, „Simplu. Versuri hrănitoare” și este co-autor al cărții „Nu hrăni cancerul”.

„Are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție «Dr. T. Colin Campbell» (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist)”, se arată în descrierea disponibilă pe site-ul său.

Cristela și Călin Georgescu au un fiu

Cristela și Călin Georgescu au împreună un fiu, fost sportiv de performanță, Cosmin Georgescu. Fostul tenismen s-a pregătit s-a pregătit la academia lui Nikki Pilic, situată lângă Munchen, unde a fost coleg de cameră cu celebrul Novak Djokovic.

„Nole mi-a fost primul coleg de cameră la Academia de Tenis a legendarului tenisman croat Nikki Pilic, care lansase o școala de tenis de lângă Munchen în timp ce, la vremea aceea, făcuse istorie în tenis cu Boris Becker pentru Germania din postura de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis. Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși. Nu era foarte rentabilă, prosperă, academia lui Pilic, la acea dată. Pilic spera să convingă un băiat talentat care să-i marcheteze academia”, a povestit în urmă cu ceva timp Cosmin Georgescu pentru Prosport.

