Călin Georgescu, sancționat pentru declarațiile controversate despre cezariană. Andreea Marin: „Nu a existat un posibil viitor președinte de țară care să ne «lumineze»”/ Laura Cosoi: „Este greșit fundamental”

Călin Georgescu, politicianul care a intrat pe prima poziție în turul al doilea la alegerile prezidențiale, a făcut mai multe declarații controversate despre operația de cezariană. Acest lucru a generat un val de reacții din partea mai multor vedete care au născut prin cezariană și nu numai. Andreea Marin, Laura Cosoi, Gabriela Cristea și Alina Pușcaș sunt doar câteva dintre vedetele care au sancționat derapajul candidatului independent.

Călin Georgescu, sancționat pentru declarațiile controversate despre cezariană

Cu toate că soția lui, Cristela Georgescu, a născut de două ori prin cezariană, Călin Georgescu susține că această operație „este o tragedie”. „Știți de ce? Pentru că se rupe firul divin”, a mai declarat politicianul. Ulterior, mai multe persoane publice, printre care prezentatoarele TV Andreea Marin, Laura Cosoi, Gabriela Cristea și Alina Pușcaș l-au sancționat pe candidatul la președinția României pentru declarațiile sale îndoielnice.

Călin Georgescu are trei copii, trei băieți, din două relații. Alături de actuala soție, Cristela Georgescu, Georgescu are doi fii, ambii născuți prin cezariană. Despre Cosmin Georgescu, fiul lui cel mare, care este antrenor de tenis, nu se cunosc, cel puțin pentru moment, informații despre modul în care a venit pe lume și nici despre cine este mama lui.

Mai multe femei din spațiul public își folosesc în prezent platformele online pentru a trage un semnal de alarmă în ceea ce-l privește pe candidatul independent care a reușit să intre în turul 2 al alegerilor prezidențiale pe prima poziție, cu peste două milioane de voturi.

Citește și: „Am fost un prost” / „Am greșit!” Influencerii regretă că l-au susținut pe Călin Georgescu în campania prezidențială. Cum au fost convinși să îl promoveze

Andreea Marin: „Să ne ferească cine o mai putea de alegerile altora!”

Andreea Marin și-a început mesajul mărturisind că, deși i s-a propus în repetate rânduri să intre în politică, răspunsul ei a fost un „nu categoric” de fiecare dată, deoarece a ales imparțialitatea și să nu facă altceva decât se pricepe, cunoaște și stăpânește. Cu toate acestea, prezentatoarea TV a simțit să comenteze declarațiile lui Călin Georgescu despre cezariană.

„Am aflat zilele acestea multe minunății, să aleg doar una: «să naști prin cezariană, e o tragedie, se rupe firul divin». Nici nu-i scriu numele, iertați-mi îndrăzneala, nu cumva să-i știrbesc «celebritatea» atinsă deja. Așadar… aha! Mare păcat a făcut și mama, mare prostie am făcut și eu. Din considerente ce ne puneau în pericol sănătatea, amândouă am născut astfel. A fost alegerea medicilor, acceptată de noi. Dar nu a existat un posibil viitor președinte de țară care să ne «lumineze» pe atunci! Am un copil, zic eu, minunat, dar nu m-am gândit că… îi rup firul divin!

Foarte interesant este faptul că, deși din mamă în fiică avem o relația foarte strânsă cu cerul, probabil e doar în închipuirea noastră, întrucât nu o pomenim prea des. În familia noastră, credința nu se strigă bătând cu pumnul în piept, cerșind aprecierea celor din jur pentru asta. Probabil că e greșit. Ce șanse am ratat! Omul cât trăiește învață. Să ne ferească cine o mai putea de alegerile altora!”, și-a încheiat Andreea Marin mesajul de pe Instagram.

Citește și: Reacția lui Călin Georgescu la protestele împotriva lui: „Așa cum au fost scoși în stradă vor fi scoși la război”. Ce acuzații îi aduce contracandidatei Elena Lasconi

Gabriela Cristea: „Nimeni nu are dreptul să ne judece.”

La rândul ei, Gabriela Cristea a născut de două ori prin cezariană, tot din considerente medicale.

„Sunt mamă și am născut prin cezariană! Operația asta nu a oprit sub nicio formă legătura dintre mine și fetele mele. Doamnelor, dacă simțiți ca mine sau diferit de mine, vă rog să faceți un filmuleț sau scrieți în comentarii povestea trăirilor voastre emoționale în fața acelui moment. Nimeni, dar nimeni nu are dreptul să ne judece statutul de mamă prin prisma alegerilor care au stat la baza sănătății noastre sau a copiilor noștri”, a scris prezentatoarea TV pe Instagram.

Citește și: Cristela Georgescu a dezvăluit că a născut prin cezariană. Ce se întâmplă cu familia candidatului, după ce a trecut în turul doi al alegerilor prezidențialeCitește și:

Laura Cosoi: „Este greșit fundamental.”

Deși a născut pe cale naturală de patru ori, Laura Cosoi s-a alăturat mamelor care au născut prin cezariană și a criticat declarațiile lui Georgescu.

„Vă rog să nu mai spuneți că declarațiile sunt scoase din context. Insultați inteligența multora… Dacă am ales să distribui acele surse, am făcut-o cu bună credință, informată fiind. Fiecare are dreptul la opinie, fără îndoială, dar găsiți-vă propriile argumente pentru care alegeți într-un fel sau altul! Și mai este vorba aia: «Când doi oameni îți spun că ești beat, cea mai bună soluție este să te duci să te culci!». Atunci când ceva este greșit fundamental se observă cu ochiul liber. Dacă nu ești convins că ai cu cine vota, mai bine stai acasă! Asta pe principiul «Dacă nu ai ceva bun de spus, mai bine taci!». Mulțumesc”, a scris actrița la Instagram Story.

Citește și: Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, reacție dură după victoria lui Călin Georgescu în primul tur al prezidențialelor. „România educată, un eșec mare cât un deceniu!”

Alina Pușcaș: „Noi, femeile, ar trebui să avem drept deplin asupra corpului nostru.”

Alina Pușcaș este mama a trei copii. La rândul ei, prezentatoarea de la „Te cunosc de undeva!” și-a exprimat îngrijorarea în ceea ce privește gândirea lui Călin Georgescu.

„Aș vrea să știu, sunt foarte curioasă, care ar putea să fie contextul favorabil în care cineva poate să susțină o astfel de inepție, că în momentul în care o femeie face cezariană este bolnavă. Care este contextul pozitiv, să zic așa? Nu cumva noi, femeile, ar trebui să avem drept deplin asupra corpului nostru și noi să decidem ce și cum facem?”, a spus prezentatoarea de la Antena 1 revoltată, la Instagram Story.

Citește și: Imagini cu Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin și Gheorghe Hagi, folosite în campania electorală a lui Călin Georgescu. Marii sportivi și familiile lor nu și-au dat acordul

Delia Matache: „O femeie poate să facă orice își dorește.”

La rândul ei, Delia l-a sancționat pe Călin Georgescu pentru afirmația lui cum că femeile nu pot îndeplini rolul de președinte al unei țări.

„O femeie? Nu. Pentru că femeia are un alt rol în societate. Nu de președinte. Nu are cum să facă față. În fața femeii trebuie să te pleci pentru că dă naștere la ființa omul, cum spunea Petre Țuțea. Și eu, și dumneavoastră tot din femeie ne tragem. Ca să fii pe această zonă de luptă aprigă, nu-i de joacă. Asta nu poate să o facă decât un bărbat sprijinit de o femeie puternică. Asta e foarte important ce vă spun”, a afirmat Călin Georgescu.

„Mor, băă..! Femeia e doar ca să facă copii… d-aia e ea. Atât tre să facă. Nimic altceva. Știați? Ea nu rezistă… la stres și nu poate prea multe…săraca. Ea are alt «rol»”, a scris Delia pe pagina ei de Instagram.

„Orice poate să facă un bărbat, poate să facă și o femeie. Pilot, șofer, bucătar, profesor, medic, alpinist, sportiv. Poate să meargă la un maraton, poate să cucerească Everestul. O femeie poate să facă orice își dorește. Diferențele sunt, bineînțeles, la nivel de musculatură, testosteron, astea le știm, nu are sens să intrăm în astea. Dar nu ne măsurăm în mușchi. Vorbim de posibilitățile cerebelului. Femeia nu este doar un bun pentru a-l folosi doar ca să aducă viață, să împrăștie viață, nu e incubator ambulant, nu! Adică nu e doar atât, știi?”, a mai spus cântăreața.

Foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News