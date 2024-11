Cum arată și cu ce se ocupă soția lui Călin Georgescu. Cristela Georgescu a scris mai multe cărți și are o activitate mai puțin practicată în România

Călin Georgescu, candidatul independent care a intrat în turul doi al alegerilor prezidențiale este însurat de mai mulți ani cu Cristela Georgescu, o femeie care a reușit să se afirme într-un domeniu nu foarte cunoscut și practicat în România. Femeia a evitat să se implice în campania electorală a soțului ei, însă îl susține la fiecare pas.

Cum arată și cu ce se ocupă Cristela Georgescu, soția candidatului Călin Georgescu

Cristela Georgescu, soția candidatului independent Călin Georgescu, este autoare a mai multe programe educaționale dedicate familiilor, practician și educator prolistic, potrivit informațiilor de pe site-ul ei.

Aceasta este specializată în „sănătate naturală, nutriție integrativă, detoxifiere și regenerare celulară, iridologie clinică, terapii de echilibrare energetică”. Cristela a scris cărți precum „Diversificarea, pur și simplu”, „Simplu. Versuri hrănitoare” și este co-autor al cărții „Nu hrăni cancerul”.

„Are studii postuniversitare și certificări profesionale de la Institute for Integrative Nutrition și Departamentul de Stat pentru Educație din New York (Certified Integrative Nutrition Coach), prestigioasa Universitate Cornell – Catedra de Nutriție Vegetariană și Centrul pentru Studii în Nutriție «Dr. T. Colin Campbell» (Certificate in Plant Based Nutrition), American Association for Drugless Practitioners (Certified Holistic Health Practitioner), Școala Internațională de Detoxificare Regenerativă coordonată de Dr. Robert Morse (Certified Regenerative Detoxification Specialist)”, se arată în descrierea disponibilă pe site-ul său.

Cristela Georgescu are studii universitare în economie și finanțte și a activat peste 15 ani în banking, management executiv, public speaking și voluntariat în educație.

Blondă cu ochi verzi, soția lui Călin Georgescu nu trece neobservată pe stradă. Aceasta are o siluetă de invidiat, iar buclele lăsate libere și chipul senin îi dau o alură tinerească.

A locuit în Austria

Cristela Georgescu a locuit o bună perioadă de timp în Austria, însă a decis să revină în România în anul 2021.

Tot în urmă cu trei ani ea a renunțat la consultațiile private și s-a orientat spre organizarea de cursuri și programe de dezvoltare personală, destinate persoanelor care își doresc să adopte obiceiuri sănătoase.

Printre cele mai cunoscute cursuri se numără „Ca să ai ce nu ai trebuie să faci ce nu faci” și „Învață să taci”, ambele disponibile contra unei taxe de participare.

În cadrul acestor cursuri Cristela Georgescu oferă sfaturi pentru echilibru fizic, mental și emoțional.

Călin și Cristela Georgescu au un fiu

Călin și Cirstela Georgescu au împreună un fiu, Cosmin, care este fost tenismen. Acesta s-a pregătit la academia lui Nikki Pilic, de lângă Munchen, unde a fost coleg de cameră cu Novak Djokovic.

„Nole mi-a fost primul coleg de cameră la Academia de Tenis a legendarului tenisman croat Nikki Pilic, care lansase o școala de tenis de lângă Munchen în timp ce, la vremea aceea, făcuse istorie în tenis cu Boris Becker pentru Germania din postura de căpitan nejucător al echipei de Cupa Davis. Pilic m-a pus în cameră cu Djokovic! Erau și alți copii, atât din Croația, cât și din Serbia, chiar ruși. Nu era foarte rentabilă, prosperă, academia lui Pilic, la acea dată. Pilic spera să convingă un băiat talentat care să-i marcheteze academia”, a povestit în urmă cu ceva timp Cosmin Georgescu pentru Prosport.

În prezent, fiul lui Călin Georgescu are un club de tenis situat pe malul lacului Herăstrău.

