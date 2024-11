Vedetele au îndemnat românii să iasă la vot. Andreea Bănică și Adrian Nartea au mers cu copiii să voteze: „Să le dăm un exemplu”

Astăzi, 24 noiembrie, are loc primul tur al alegerilor prezidențiale din 2024. Vedetele din țara noastră i-au îndemnat pe români să iasă la vot, prin exemplul propriu. Jurnalistele Andreea Esca, Corina Caragea și Lavinia Petrea, artistele Andreea Bănică și Mira și actorul Adrian Nartea și soția lui sunt doar câteva dintre persoanele publice care au vorbit despre importanța votului pe rețelele sociale.

Vedetele i-au îndemnat pe români să iasă la vot

Secțiile de votare pentru primul tur al alegerilor prezidențiale s-au deschis în această dimineață la ora 7:00. Alegerile parlamentare vor avea loc pe 1 decembrie, urmând ca pe 8 decembrie să aibă loc al doilea tur al alegerilor prezidențiale, un moment esențial pentru viitorul țării noastre.

Prin exemplul propriu, vedetele din România și-au îndemnat comunitățile online să iasă la vot. Mihai Morar și soția lui, Gabriela, Pepe și soția lui, Yasmine, și Adrian Nartea și soția lui, Alina, sunt doar câteva astfel de exemple.

„Familia Morar a votat. Pentru România, neapărat”, a scris prezentatorul „X Factor România” pe Instagram, în dreptul unei fotografii cu soția lui, Gabriela.

„Am votat! Am votat pentru că vrem să le arătăm copiilor noștri că doar așa putem face o diferență oricât de mică ar fi ea, contează! Contează să le dăm un exemplu că ne pasă și ne implicăm, nu stăm deoparte și apoi ne plângem…”, au scris Adrian și Alina Nartea în mediul online, în dreptul unui selfie cu fiicele lor, Mara și Petra.

„Asta înseamnă să fii cetățean. Ieșiți la vot, fraților!”, a spus Pepe la Instagram Story.

Andreea Esca, mesaj tranșant: „Nu mor caii când vor câinii!”

„Eu am votat! Mi-am schimbat buletinul de curând pentru că l-am pierdut, de aceea vedeți doar ștampila de azi. Sperăm la mai bine și mi-aș dori ca tinerii să nu treacă peste această zi importantă”, a fost mesajul Andreei Bănică, în dreptul a două imagini cu fiul ei de 8 ani, Noah.

Andreea Esca și-a fotografiat buletinul cu ștampila de vot și a scris mesajul următor în dreptul postării: „Bună dimineața, România! Nu mor caii când vor câinii!”.

David Popovici, campion olimpic la înot, a publicat, la rândul lui, o fotografie cu buletinul ștampilat, alături de mesajul „Hai la vot, implicați-vă!”.

Artista Mira s-a prezentat, de asemenea, la secția de votare și i-a încurajat pe urmăritorii ei să procedeze la fel: „Din păcate, nu m-am întâlnit cu nimeni din generația mea la secția de votare și asta ar trebui să ne tragă un semnal de alarmă”.

Cornel Ilie, mesaj puternic pentru români: „Putem face diferența între ce alegem și cu ce ne alegem”

Cornel Ilie de la Vunk a publicat un mesaj puternic în ziua alegerilor: „Cu cât mergem mai mulți la vot, cu atât putem face diferența între ce alegem și cu ce ne alegem”. Solistul a votat alături de unul dintre colegii de trupă. „Cântăm și votăm împreună de 30 de ani”, a scris artistul la Instagram Story.

Oana Roman a pus ștampila pe candidatul preferat și a lansat, la rândul ei, un apel public: „Votați. Este un drept câștigat cu sacrificii. Ieșiți din case și mergeți la vot!”.

Chef Florin Dumitrescu a publicat și el fotografia cu buletinul, prin care arată că a votat: „Nu vă zic cu cine am votat că am înțeles că pot avea musafiri și nu am cu ce să-i întâmpin. De votat, s-a votat”.

Vedetele care au votat din diaspora

Antrenorul de fotbal Adrian Mutu, artista Raluka și jurnalista Corina Caragea sunt câteva dintre persoanele publice care au votat din diaspora.

„Eu am VOTAT! Chiar dacă sunt plecat din țară, am fost să votez. Este o datorie morală pentru viitorul meu și al copiilor mei. Mergeți la vot!”, a scris Adrian Mutu în mediul online.

Corina Caragea a votat tot din diaspora și a transmis un mesaj scurt pe rețelele de socializare: „Eu am votat”.

Gheorghe Gheorghiu, stabilit de ani buni în SUA, s-a arătat interesat de viitorul țării natale și a mers la vot: „New York. Eu am votat, tu?”.

„Se pare ca am furat startul. (râde) Eu am votat! Dragilor, vă încurajez să mergeți la vot! Eu am fost astăzi pentru că sunt plecată din țară și aici secția de votare e deschisă 3 zile. Fie că sunteți acasă sau în vacanță, mergeți la vot, pentru voi!”, a scris și Raluka pe Instagram, cu o zi înainte de alegeri.

