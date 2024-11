Cristela Georgescu a dezvăluit că a născut prin cezariană. Ce se întâmplă cu familia candidatului, după ce a trecut în turul doi al alegerilor prezidențiale

Cristela Georgescu și Călin Georgescu au intrat în atenția publică după ce candidatul independent a reușit să intre în cel de-al doilea tur al alegerilor prezidențiale. Însă declarațiile făcute de acesta au lăsat un gust amar poporului român, după ce a spus că femeile nu sunt în stare să ocupe o funcție importantă precum cea de președinte sau că operația de cezariană este „o tragedie” întrucât „se rupe firul divin”. Acum, soția candidatului a dezvăluit că și ea i-a născut prin cezariană pe cei doi copii ai cuplului, Petru și Pavel.

Cristela Georgescu a recunoscut că a născut prin cezariană

După ce Călin Georgescu a afirmat, în urmă cu ceva timp, că operația de cezariană este „o tragedie” pentru că „se rupe firul divin”, soția acestuia, Cristela Georgescu, a recunoscut că și ea i-a adus pe lume prin cezariană pe cei doi copii ai lor, Pavel și Petru, în vârstă de 13 și 14 ani.

Cuplul a făcut un live pe Facebook, după numeroasele controverse stârnite în spațiul public, pentru a transmite mesaje legate de acuzațiile primite în ultima perioadă. Printre multe altele, ei au vorbit despre afirmația candidatului la prezidențiale referitoare la nașterea prin cezariană.

„Nu vreau să interzic cezariana, avortul. Fiecare om trebuie să fie liber. Pentru asta am luptat, pentru asta am fost împreună. Nu am dorit decât binele familiei mele”, a menționat Călin Georgescu.

La rândul ei, Cristela Georgescu a mărturisit că la vârsta de 34 de ani i s-a spus că mai are doar 3 luni de trăit, precizând că a umblat atunci „prin valea umbrei morții” și din această cauză a fost nevoită să își aducă copiii pe lume prin cezariană.

„Am trecut prin două cezariene, cum ar putea să interzică cezariana? Aceste lucruri sunt scoase din context (…) Noi am văzut diferența dintre copii născuți prin cezariană și copii născuți cu blândețe, natural, firesc. Nu vorbim de cazurile strict necesare de cezariană”, a spus soția lui Călin Georgescu într-un live pe Youtube.

„La 34 de ani mi s-a spus că mai am de trăit trei luni. Medicina a ridicat din umeri și m-a trimis acasă. Un medic cu credință în Dumnezeu, care nu era ortodox, dar pentru care am primit binecuvântare de la părintele duhovnic, m-a ajutat să înțeleg că atunci când ai credință nu poți să ieși decât biruitor. Eu am umblat prin valea umbrei morții”, a mai afirmat Cristela Georgescu.

Citește și: Diana Șucu, soția lui Dan Șucu, reacție dură după victoria lui Călin Georgescu în primul tur al prezidențialelor. „România educată, un eșec mare cât un deceniu!”

Citește și: Călin Georgescu spune că băuturile carbogazoase conțin nanocipuri. „Intră în tine ca într-un laptop!”

Copiii candidatului, afectați de ceea ce se spune despre tatăl lor

Cristela Georgescu a mai dezvăluit că cei doi copii ai lor sunt profund afectați de tot ceea ce se spune în spațiul public despre tatăl lor. Mai mult, ea a povestit că unul dintre băieți a auzit la televizor cum niște copii au spus că își doresc ca tatăl lui, Călin Georgescu, să își petreacă Crăciunul la fel cum și l-a petrecut Nicolae Ceaușescu.

„Cei care mă cunoașteți mai de mult știți că îmi place să gătesc. De o lună gătesc foarte rar, când apuc, copiii se descurcă cum pot și gătesc cel mai des paste, că e cel mai ușor. Aseară găteam paste. Și, cel mic, Petru, a venit și a zis: ‘Mama, cum și-a petrecut Ceaușescu Crăciunul?’ Și am zis: ‘De unde ți-a venit întrebarea asta?’ Și a zis: ‘Uite, la televizor sunt niște copii care spun că tati să-și petreacă Crăciunul cum și-a petrecut Ceaușescu’”, a povestit Cristela Georgescu.

Citește și: „Nu poate prea multe săraca”. Delia a răbufnit după afirmațiile lui Călin Georgescu privind rolul femeii în societate

Citește și: Imagini cu Nadia Comăneci, Ivan Patzaichin și Gheorghe Hagi, folosite în campania electorală a lui Călin Georgescu. Marii sportivi și familiile lor nu și-au dat acordul

„Și am fost numiți sataniști, am văzut experții în satanologie care disecau un gest al meu de a-i oferi apă și spuneau ce înseamnă pentru sataniști. Este în regulă, ne puteți numi oricum. Pe noi ne interesează cum apărăm în fața lui Dumnezeu și a celor care s-au înhămat la lucrarea și chemarea la care El ne-a adus pe toți. Este foarte greu să crezi în miracole, știu. Însă mi-este foarte greu să văd copiii că deschid televizorul să caute un meci, nimeresc pe un anumit post de televiziune și văd acolo aceste manifestări. Îmi este foarte greu să văd persoane pe care le-am sprijinit, care știu cum este familia noastră, care știu cum ne-am crescut copiii”, a mai spus soția lui Călin Georgescu.

Cristela Georgescu a precizat că ea și soțul ei sunt părinții a doi băieți, Pavel și Petru, în vârstă de 13 și 14 ani, și că soțul ei mai are un fiu mai mare, Cosmin.

Sursă foto: Instagram, Captură video

Urmărește-ne pe Google News