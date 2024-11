Reacția lui Călin Georgescu la protestele împotriva lui: „Așa cum au fost scoși în stradă vor fi scoși la război”. Ce acuzații îi aduce contracandidatei Elena Lasconi

Călin Georgescu a făcut mai multe declarații după ce românii au ieșit în stradă, dezamăgiți de rezultatele din primul tur al alegerilor prezidențiale. Candidatul independent se va lupta în turul al doilea cu Elena Lasconi, primar în Câmpulung Muscel și lider USR.

Călin Georgescu, prima reacție la protestele împotriva lui

Călin Georgescu este cunoscut drept „candidatul surpriză”, după rezultatele alegerilor prezidențiale din 24 noiembrie 2024. Politicianul, care susține că a cheltuit 0 lei în campania sa, a intrat primul în turul 2, cu 2.120.404 de voturi (22,94%), urmat de Elena Lasconi, care a obținut 1.772.503 de voturi (19,17%). Nemulțumiți de rezultate, românii au ieșit în stradă.

Inițial, Călin Georgescu a refuzat să răspundă întrebărilor primite de la jurnaliști, susținând că presa derulează o campanie împotriva sa.

„Așa cum am văzut această campanie, eram foarte bucuros dacă lucrurile ar fi mers într-o direcție elegantă, dar nu a fost cazul. Am văzut pe grupuri de presă că sunteți foarte supărați pe mine pentru că nu iau întrebări. Da, nu iau întrebări și nu voi lua nici în seara aceasta pentru simplu fapt că am văzut că dumneavoastră, presa, aveți toate răspunsurile. Avocații mei urmăresc toate televiziunile private”, a declarat Călin Georgescu.

„Constatăm cu toții acest val de ură hotărârii poporului român.”

A decis, totuși, să facă unele declarații după ce în mai multe orașe din țară s-au organizat proteste împotriva lui. Într-o intervenție pe rețelele sociale, Georgescu a susținut că este victima unui val de ură, care nu se îndreaptă doar împotriva sa, ci și împotriva deciziei poporului.

„Facem această intervenție în seara aceasta pentru că constatăm cu toții acest val de ură care s-a propagat în ultimele 48 de ore împotriva unui singur om, dar și împotriva categoric a deciziei și hotărârii poporului român. Este de neimaginat ce se întâmplă și sigur că asta nu face decât să încerce doar dezbinarea noastră și vă rog pe toți să fiți puternici, așa cum am plecat împreună, să fim uniți, să fim curajoși, pentru că tot ce am făcut am făcut doar spre binele nostru și al neamului românesc”, a transmis Călin Georgescu.

Neagă că este un simpatizant al Rusiei

De asemenea, Călin Georgescu a vorbit și despre protestele tinerilor. Politicianul este de părere că aceștia sunt manipulați și că, din acest motiv, nu reușesc să îl înțeleagă. De asemenea, candidatul independent a subliniat că, în ciuda părerii generale, este un susținătoare al democrației.

„Ceea ce observ este manipularea, în special a tinerilor, de a ieși în stradă și le spun tuturor tinerilor, indiferent unde se află acum, la Timișoara sau în București sau ceea am văzut că iar se dorește pe la Cluj sau prin alte locuri, dragii mei, sunt tată de băieți, am trei băieți, suntem o familie puternică, unită și care nu am promovat decât iubirea.

Nu vă lăsați manipulați de aceste lucruri legate de faptul că noi am vrea să distrugem democrația sau alte lucruri de acest gen. Din contră, democrația este modul în care se ascultă părerile tuturor. Și astăzi am văzut că nu se dorește să se asculte și părerile noastre.

„Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu.”

Nu am dorit decât binele, nu am nicio legătură în tot ceea ce spune cu Rusia. Sunt român, în primul rând, nu am legătură și nu sunt legionar, nu am legătură și nu sunt în primul rând antisemit, nu am legătură cu nimic din ceea înseamnă sistemul oligarhic sau alte lucruri de acest gen.

Nu am legătură cu nimic din ceea ce înseamnă a opri lucrurile de bază în România, ci din contră trebuie deschise toate cărările pentru a ne dezvolta economic, a fi deschisă agricultura, industria, tot ce înseamnă locurile de muncă, tot ce înseamnă să fim uniți, să deschidem școlile, să nu mai tăiem pădurile, să avem o instituție de sănătate extrem de puternică. Sunt pro-european. Am lucrat în toate sistemele importante, dar putem să ne impunem punctul de vedere. Nu putem sta în genunchi decât în fața lui Dumnezeu”, a mai spus Călin Georgescu.

„Vreau să fiu un președinte care pune poporul, țara lui, pe primul loc.”

Călin Georgescu neagă că dorește să scoată România din NATO, în ciuda declarațiilor controversate despre cum NATO este „cea mai slabă alianță de pe fața pământului”. Călin Georgescu susține vrea doar să negocieze „în avantajul poporului român” cu NATO și UE. Candidatul independent a ținut să precizeze că își dorește să îi pună pe oameni pe primul loc.

„Vreau să fiu un președinte care pune poporul, țara lui, pe primul loc. Cooperare, diplomație, eleganță, onoare, interesul național pe primul loc. Inclusiv cu NATO și UE. Am fost acuzat că vreau să scot România din NATO. Fals. Am spus că vreau să negociez în avantajul poporului român. Trebuie negociat totul în avantajul poporului român, indiferent unde te afli, în orice grup (…) Ieri (luni n.r.) am văzut cum președintele comitetului militar al NATO, amiralul olandez Rob Bauer, a cerut tuturor oamenilor de afaceri din țările membre NATO să se pregătească de un scenariu de război. În același timp, să își aranjeze toate liniile de producție în acest sens. Păi cum poate să fie acest lucru dacă nu se referă prima dată și nu discută cu țările membre? E o rușine și o jignire adusă tuturor țărilor membre NATO”, a mai spus candidatul independent.

Călin Georgescu, acuzații la adresa Elenei Lasconi

Călin Georgescu a făcut acuzații grave la adresa Elenei Lasconi, candidata cu care se va lupta pentru funcția de președinte al României. Politicianul consideră că aceasta ar accepta ca românii să intre în războiul din Ucraina.

„Doamna Lasconi a făcut o declarație de război, nu mie, ci țării întregi. A spus că orice va cere NATO și UE va respecta. Practic se cere poporului român, prin doamna Lasconi, să intre în războiul din Ucraina. Războiul din Ucraina trebuie sa înceteze urgent. Am văzut ieri cum tinerii au fost scoși în stradă, așa cum au fost scoși în stradă vor fi scoși la război”, a mai declarat Călin Georgescu.

Foto: Instagram; Facebook

