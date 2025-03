Călin Georgescu a schimbat foaia. Ce spunea despre George Simion, înainte de a-l susține la Președinția României: „Este omul altora”

Călin Georgescu a decis să îl susțină pe George Simion după ce Curtea Constituțională. Însă fostul candidat pe Președinția României pare să își fi schimbat brusc părerea întrucât anul trecut spunea despre liderul AUR că este „omul altora”, care „nu are nimic în comun cu binele poporului”.

Călin Georgescu, păreri contradictorii despre George Simion

Anul trecut, cu câteva zile înaintea primului tur al alegerilor prezidențiale, Călin Georgescu a lansat acuzații dure la adresa lui George Simion, insinuând că acesta ar avea o înțelegere cu PSD.

Fostul candidat independent se adresa, într-un clip postat pe Facebook, i-a întrebat retoric pe membri AUR dacă sunt siguri că George Simion este alegerea lor sau dacă, de fapt, le-a fost impus de PSD.

„Mă adresez și dumneavoastră, domnilor și doamnelor din partidul AUR. Vă întreb sincer. Sunteți siguri că George Simion este omul care poate conduce România? Sigur el e cel ales de voi sau a fost ales special pentru voi de PSD? Faptul că nu apare la dezbateri, dar primește susținere pentru a se inocula ideea că poate intra în turul doi cu Ciolacu doar pentru a pierde, practic, nu vă ridică chiar niciun semn de întrebare legat de domnul Simion?”, declara, la acea vreme, Călin Georgescu.

„Știți de ce nu am acceptat propunerile lui George Simion pentru a fi premier sau pentru a candida din partea AUR pentru Președinție? Pentru că nu e omul oamenilor lui, al celor care cu adevărat îl susțin, el este omul altora, al celor care nu au nimic în comun cu binele poporului”, spunea atunci Călin Georgescu.

Politicianul a sugerat că Simion este un personaj de care trebuie să te ferești

Mai apoi, în cadrul unui podcast, Călin Georgescu făcea aluzii la caracterul „viclean” al lui George Simion, precizânc că acesta a fost implicat într-un „demers fluviu” al societății, dar că a realizat greșeala făcută, după ce a avut „o conexiune” cu partidul AUR.

Fostul candidat la Președinția României a apelat la rugăciunea „Tatăl nostru” pentru a sugera că George Simion este un personaj de care trebuie să te ferești.

„Am fost și eu angrenat, am greșit, am plătit pentru asta. Ce am învățat? Cum să fac să mă feresc de ceea ce în cea mai importantă rugăciune, și anume «Tatăl Nostru», spui «și ferește-mă, Doamne, de cel viclean». E greu să te ferești de vicleni, dar până la urmă te ferești. Asta este cel mai important. Și după ce te-ai ferit, știi, ulterior, ce este de făcut. Asta este tot”, a explicat Călin Georgescu.

Dacă în trecut Călin Geprgescu a refuzat propunerile lui George Simion de a candida din partea AUR sau de a ocupa funcția de premier, motivând că liderul partidului nu ar reprezenta cu adevărat interesele susținătorilor săi, acum poziția politicianul s-a schimbat complet.

Acum, în urma unei întâlniri recente cu Anamaria Gavrilă, lidera POT, și cu George Simion, el și-a declarat susținerea pentru acesta din urmă în cursa prezidențială.

Sursă foto: Facebook, Shutterstock

