Cristela Georgescu, prima reacție după ce CCR a interzis candidatura lui Călin Georgescu: „Să credem că toate lucrurile se desfășoară după un plan cu rost dumnezeiesc”

Cristela Georgescu a avut o primă reacție după ce Curtea Constituțională a României a respins candidatura soțului ei, Călin Georgescu, la alegerile prezidențiale. Femeia a transmis un mesaj în mediul online, în care l-a citat pe părintele Arsenie Papacioc.

Cristela Georgescu, prima reacție după invalidarea candidaturii lui Călin Georgescu

La trei zile după ce judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au decis să respingă candidatura lui Călin Georgescu la alegerile prezidențiale, Cristela Georgescu a reacționat în mediul online. Aceasta este prima postare a soției politicianului, din ultima perioadă.

Femeia a făcut trimitere la Postul Mare și a îndemnat la pace și rugăciune, în timp ce a susținut că este o vreme a încercării. Totodată, ea spune că Dumnezeu va ajuta poporul român.

„Nimic nu este pierdut atât timp cât credinţa este în picioare, cât sufletul nu abdică şi cât capul se ridică din nou.” Pr. Arsenie Papacioc.

Vremea Postului Mare este binecunoscută ca vreme a încercării. Am fi vrut noi oare ieri, 11 martie 2025, iute să ne veselim și să petrecem, uitând că vremea este acum să întețim rugăciunea, să înmulțim jertfa personală, să udăm obrazul, să ne oțelim răbdarea și să ne întărim sufletele reamintindu-ne că „suntem lipsiţi, dar nu deznădăjduiţi, doborâţi, dar nu nimiciţi, prigoniți dar nu părăsiți”? Dumnezeu nu rămâne niciodată dator și va ajuta poporul român. E nevoie însă să ne facem cu temeinicie și noi partea noastră… Partea de 1%, cea despre care v-am vorbit de multe ori în ultimii 16 ani…”, a scris Cristela Georgescu pe Facebook.

Aceasta subliniază faptul că alege să creadă că totul s-a întâmplat după planul lui Dumnezeu și că soțul ei nu poate candida deoarece El are un alt plan.

„Să ne prindem strâns unii cu alții și noi toți de Mâna Sa. Și astfel uniți, să ne rugăm neîncetat, mai mult ca niciodată. Cu sufletul în pace să credem că toate lucrurile se desfășoară după un plan cu rost dumnezeiesc, în care ”răul” este doar un bine neterminat. Scrieți în inima voastră împuternicirea asta și rămâneți de partea istoriei către care am fost călăuziți: Dumnezeu este Cel care conduce lumea. El deschide noi orizonturi, nebănuite de mintea omenească si doar El are ultimul cuvânt”, a mai scris soția lui Călin Georgescu în mediul online.

Călin Georgescu a promis că „lucrurile nu vor rămâne așa”

După ce a aflat că nu va putea candida la alegerile prezidențiale din mai, Călin Georgescu a reacționat dur în mediul online. Într-un prim mesaj video, distribuit pe Facebook, acesta a susținut că „misiunea” sa a fost îndeplinită, pentru că a „expus demonul în toată hidoşenia lui”.

La scurt timp, politicianul a revenit pe rețelele sociale, de data aceasta pe X, unde a postat un mesaj în trei limbi: română, engleză și franceză, în care a promis că „lucrurile nu vor rămâne așa”.

„11 martie 2025 – Azi, stăpânii au decis: fără egalitate, fără libertate, fără fraternitate pentru Români. Trăiască Franța și Bruxelul, Trăiască colonia lor numită România!”, își începe Călin Georgescu mesajul de pe platforma lui Elon Musk.

„În timp ce America devine măreață din nou, Europa și România – aflate în dictatură, au devenit mărunte și corupte. Indiferența noastră și a partenerilor noștri se va plăti cu sufletul poporului acesta zdrobit în aceste momente, dar vă asigur că lucrurile nu vor rămâne așa! Răul sistemului nu va învinge, răul lor nu ne va învinge! Noi suntem poporul! Noi suntem România! Vă mulțumesc”, a scris Călin Georgescu.

Apoi, el a continuat în limba franceză, unde a reluat prima parte a mesajului scris în română: „Aujourd’hui, les maîtres ont décidé: pas d’égalité, pas de liberté, pas de fraternité pour les Roumains. Vive la France et Bruxelles, vive leur colonie appelée la Roumanie”.

„While America is becoming great again, Europe and Romania have become petty, corrupt, and under dictatorship. Our indifference, along with that of our partners, will be paid for with the broken soul of our people!”(traducere: „În timp ce America redevine măreață, Europa și România au devenit meschine, corupte și sub dictatură. Indiferența noastră, împreună cu cea a partenerilor noștri, va fi plătită cu sufletul zdrobit al poporului nostru!”), a conchis acesta în engleză.

