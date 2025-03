Reacția lui Călin Georgescu, după decizia CCR: „Odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă și face pactul cu diavolul”. Politicianul nu poate participa la alegerile prezidențiale

Călin Georgescu a făcut primele declarații după ce Curtea Constituțională a decis să respingă constestația sa, în urma hotărârii Biroului Electoral Central de a-i interzice să candideze la alegerile prezidențiale din mai 2025. Politicianul a afirmat că nu a fost niciodată vorba despre el, ci despre poporul român.

Călin Georgescu, prima declarație după decizia CCR

Judecătorii Curții Constituționale a României (CCR) au decis, marți seară, să nu accepte contestația lui Călin Georgescu după hotărârea BEC de a-i interzice să candideze la alegerile prezidențiale din acest an. Astfel, fostul candidat independent nu va putea candida pentru Președinția României.

La câteva ore de la aflarea veștii, politicianul a făcut primele declarații, în cadrul unui video filmat, așa cum a obișnuit, în propria sa casă.

Acesta a susținut că „misiunea” sa a fost îndeplinită, pentru că a „expus demonul în toată hidoşenia lui”.

„În această campanie, în această chemare, așa cum am numit-o, nu despre mine a fost vorba vreodată. Pentru mine ați contat voi, poporul, nu eu. Nu a fost și nu este vorba despre omul Călin Georgescu, putea fi oricare altă persoană. Sistemul nu acceptă pe nimeni din afara lui. De aceea, eu am spus că nu schimbăm omul, ci schimbăm sistemul. Practic, oricare dintre voi ar fi fost în locul meu ar fi putut ajunge Președinte spunând adevărul și dorind binele acestei țări – desigur, însă, sistemul nu l-ar fi acceptat pe baza acestor idei și pe baza acestui discurs. Pentru prima dată în 35 de ani, eu alături de voi am venit și am spus adevărul, am vorbit despre corupție, despre drepturile îngrădite ale poporului, despre umilințele și nedreptățile la care suntem supuși și, cel mai important, am venit cu soluțiile prin programul de țară «Hrană, Apă, Energie»”, a declarat Călin Georgescu.

Politicianul susține că vrea să rămână „un președinte al păcii”

Fostul candidat independent a susținut că a fost și vrea să rămână „un președinte al păcii” și că a vrut „ca Bucureștiul să fie capitala păcii și România să fie o Elveție a Răsăritului”.

„Ca să ajungem acolo este nevoie să privim realitatea în ochi (…). Am spus că vreau să vină românii de peste hotare înapoi acasă și cred că acolo cred că am supărat cel mai tare interesele Uniunii Europene, pentru că ei nu vă vor înapoi acasă, au nevoie de salahori în toate domeniile de activitate”, a continuat Călin Georgescu.

Politicianul a mai susținut că „sistemul este violent fizic și psihic”, iar „violența sa vine din ura profundă pe care o are față de poporul pe care trebuia să îl protejeze, și nu să îl abuzeze”.

„Violența a început din interiorul sistemului către popor, și nu invers. Eu vă mulțumesc tuturor, știu că în inimile voastre arde sentimentul de nedreptate și este normal să fie așa, dar, să fim sinceri și cu noi, am ajuns aici și din cauza noastră, a tuturor celor care am privit de la distanță, care ne-am bazat și i-am așteptat pe alții, în loc să ne bazăm pe noi”, a mai spus Călin Georgescu pe pagina lui de Facebook.

Călin Georgescu spune că misiunea lui a fost îndeplinită

Călin Georgescu le-a mai transmis susținătorilor săi că misiunea lui „a fost îndeplinită” pentru că a „expus demonul în toată hidoșenia lui”.

„Misiunea de a schimba în bine aparține unei țări întregi, unui întreg popor, nu unui singur om. De aceea, am vorbit permanent despre o chemare unii cu alții și noi toți cu Dumnezeu. Libertatea presupune ca voi toți să fiți liberi în conștiință. Alegerile corecte au fost mereu în mâinile și inimile voastre și aici nu mă refer doar la alegerile electorale, ci la orice fel de alegere. Voi sunteți cei care trebuie să alegeți ce vă doriți pentru viitor și nădăjduiesc din tot sufletul ca de acum să o faceți cu toată conștiința voastră. Consider că misiunea mea a fost îndeplinită. Am expus demonul în toată hidoșenia lui, prin tot ceea ce am putut face cu toată ființa mea. Acum, odată ce vezi cum arată iadul, devine alegerea fiecăruia dacă și face pactul cu diavolul sau dacă rămâne cu credință în Dumnezeu”, a precizat el.

În ceea ce privește susținerea unui alt candidat, Călin Georgescu i-a îndemnat pe simpatizanții săi să acționeze așa cum doresc.

„Dacă doriți să susțineți orice persoană prin semnarea unor noi liste de candidatură, vă rog să o faceți cum vă dictează conștiința. Pare că în aceste momente, democrația și libertatea își dau ultima suflare și, de aceea, au nevoie mai mult ca oricând să arătăm democratic și în pace că alegerea noastră contează până în ultimul moment”, a conchis Georgescu în filmarea sa.

