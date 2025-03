Camelia Pătrășcanu, despre astrograma lui Călin Georgescu. Ce a vorbit cu Minerva înainte de decesul astroloagei: „La această concluzie am ajuns amândouă”

Camelia Pătrășcanu a dezvăluit ce a discutat cu Minerva despre astrograma lui Călin Georgescu, înainte de decesul astroloagei. Aceasta din urmă a căutat-o la scurt timp după ce a realizat harta astrală a fostului candidat independent la alegerile prezidențiale, fiind îngrijorată de ceea ce a văzut.

Minerva i-a făcut astrograma lui Călin Georgescu

Înainte de a înceta din viață din cauza unei boli incurabile, Minerva a mărturisit că a făcut harta astrală a lui Călin Georgescu și a văzut un lucru care a îngrijorat-o. Astfel, ea a decis să o sune pe prietena și colega ei, Camelia Pătrășcanu pentru a se consulta cu ea în această privință. Totul s-a petrecut la scurt timp după ce Georgescu a câștigat primul tur al alegerilor din 2024 și înainte de anularea turului doi.

„Cea mai tare chestie am avut-o pe harta domnului Călin Georgescu, când am văzut o poziție a lui Uranus. Îi trece ceva pe sub nas, scapă ceva așa… Și după ce am spus chestia asta Cameliei Pătrășcanu, s-a anulat turul întâi de alegeri. Zic, măi, e ceva ce i-a scăpat pe sub nas”, a dezvăluit Minerva în emisiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai”.

Mai mult, acesta a precizat că, potrivit astrelor, Călin Georgescu are o latură dictatorială pronunțată.

„Singurul lucru care m-a pus un pic pe gânduri a fost Saturnul acela din Vărsător care arată o latură dictatorială destul de pronunțată și zic, „să vezi ce dăm din lac în puț acum””, a subliniat atunci regretata astroloagă.

Citește și: Romina Gingașu i-a criticat dur pe Călin Georgescu și Elon Musk: „Tiranul în discuție e fix el”

Citește și: Călin Georgescu a depus contestația la Curtea Constituțională, după decizia BEC. Cum și-a argumentat cererea

Camelia Pătrășcanu, despre descoperirea făcută de Minerva în harta astrală a lui Călin Georgescu

Acum, după decesul Minervei, pe numele ei adevărat Gabriela Dima, Camelia Pătrășcanu a dezvăluit de ce era îngrijorată colega sa după ce a interpretat harta. Aceasta a explicat că profilul lui Călin Georgescu, așa cum reieșea din astre, nu se potrivea cu mesajele pe care candidatul la președinție le transmitea.

„Când m-a sunat Gabriela (Minerva) pentru a discuta harta domnului Călin Georgescu, era îngrijorată pentru unele aspecte care, în interpretarea ei, ar fi putut exprima caracterul unui lider determinat și ferm (ceea ce i-ar prinde bine țării în aceste vremuri, ar gândi mulți). Minerva a dorit să ne consultăm tocmai pentru că mesajele candidatului Georgescu erau dimpotrivă, pline de pace, și înțeleaptă înțelegere. Deși, ca nativ Berbec, poate manifesta o intransigență tăioasă și un spirit de conducere cazon. Pentru oameni și situații complexe trebuie să fii atent la cheia în care pui un aspect astral”, a afirmat Camelia Pătrășcanu pentru Fanatik.

„Și am tras concluzia că mai curând este omul care încearcă să se ridice la înălțimea rolului provocator în acest moment, și că este o fermitate dată de rol și nu de caracter. Marte este în blândul Pești și asta orientează spre evitarea violenței, a confruntărilor deschise sau a conducerii autarhice”, a mai spus astroloaga.

Citește și: Ilie Bolojan, despre Călin Georgescu și decizia BEC de invalidare a candidaturii politicianului: „Nu există salvatori”

Citește și: Călin Georgescu s-a întâlnit cu George Simion, la o zi de la invalidarea candidaturii: „Nu trebuie să dam naștere la violență!”

Ar putea Călin Georgescu să ajungă președintele României?

Totodată, Minerva și Camelia Pătrășcanu s-au pus de acord că Georgescu, potrivit hărții sale astrale, ar putea primi rolul de salvator, însă doar dacă se va ridica la nivelul unei astfel de situații. Astroloagele au ajuns la concluzia că premisele există, însă este nevoie de curaj pentru ca mesajul să fie tgransmis și recepționat corect.

Pe de altă parte, Camelia Pătrășcanu spune că există posibilitatea ca politicianul să își fi îndeplinit deja destinul pentru că a produs o schimbare în societate, iar accederea lui în funcția de președitne al țării nu mai reprezintă o condiție pentru împlinirea prorpiului destin.

„Însă momentul astral de acum, suprapunerea cu harta României indică un vârf astral istoric ce poate face din Călin Georgescu omul providențial pentru țara noastră – harta Astro a României de la 1859, de la Prima Unire, cea care a dat nu forma, ci identitatea țării noastre. Uneori rolul sau menirea și astrele momentului fac un nativ să își depășească limitele. Este un val astral care poartă ființa pe o culme, dincolo de voință sau calculele sale raționale. Un astfel de tranzit trăiește acum România și Călin Georgescu, amândoi nevoiți să-și găsească curajul, concentrarea și claritatea acțiunii datorită cauzei transpersonale, spirituale, nu datorită datelor native”, a precizat Camelia Pătrășcanu pentru sursa menționată anterior.

„La această concluzie am ajuns amândouă. Și trebuie să știți că un om își duce la împlinire mesajul cu care a venit, nu atât prin funcție, cât prin impactul și schimbările pe care le provoacă în atitudinea și acțiunea oamenilor. Iar Călin Georgescu deja a produs o poziționare (pro sau contra), o asumare față de mesajul său în conștiința fiecărui om. În rest… e lucrarea vieții și a lui Dumnezeu prin noi”, a subliniat astroloaga.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Călin Georgescu

Sursă foto: Facebook, Instagram, Shutterstock

Urmărește-ne pe Google News