Mesajul transmis de Călin Georgescu înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale. Fostul candidat nu l-a menționat pe George Simion

Călin Georgescu a revenit în atenția publică cu doar câteva zile înaintea turului doi al alegerilor prezidențiale. Acesta a transmis un mesaj în mediul online, fără a-l menționa, însă pe George Simion.

Călin Georgescu, primul mesaj înaintea turul doi al alegerilor prezidențiale

Călin georgescu a publicat luni, 12 mai, un mesaj pe pagina sa de Facebook, în care explică absența sa pblică de până acum. Acesta vorbește despre teme ca suferința, demnitatea, dar și „lupta cu sistemul”, însă în niciun moment nu îl menționează pe George Simion.

Fostul candidat independent la alegerile prezidențiale din 2024 și-a început mesajul prin a-și explica tăcerea din ultima perioadă.

„Tăcerea, așa cum știți, este plină de cuvinte care mocnesc în suflet și în gânduri. Dar tăcerea este uneori necesară. Așa că am tăcut. Am tăcut pentru că am vrut să ascult și pentru că, mai presus de orice, am vrut să vă ascult”, a afirmat Călin Georgescu.

Însă, acesta spune că în loc de liniște a auzit „zgomotul celor care răcnesc”, și pe care îi acuză că aparțin unei false elite.

„Se aud doar strigătele nesăbuite ale acelorași indivizi autointitulate elite care ne amenință, că ne dau ordine, că ne condiționează viața”, a subliniat politicianul.

Călin Georgescu, tablou sumbru despre România

Călin Georgescu și-a continuat mesajul cu un tablou sumbru despre România, copiii care mănâncă doar cartofi fierți, românii plecați în Diaspora, dar și despre școlile lipsite de căldură. Fostul candidat pune toate problemele pe seama societății conduse de oameni care nu își iubesc poporul.

„Trăim într-o falsă meritocrație în care cei nedemni primesc totul de-a gata, deși nu li se cuvine. (…) În timp ce tristețea macină zona rurală și bunicile cârpesc aceiași vechi pantaloni, unii produceau zgomotul ridicolului cerând blugi, banane și vacanțe scumpe”, a mai zis el.

Acesta cere ca bunăstarea să fie accesibilă și celor săraci: „Foarte bine, să fie și blugi, și banane și vacanțe, dar în același timp să fie și pentru cei care nu-și permit o pereche nouă de blugi”.

Discurs cu nuanțe religioase și naționaliste

Călin Georgescu a avut un discurs cu nuanțe naționaliste și religioase2, vorbind despre un popor care trebuie să distingă între „adevăr și falsitate”.

„Stăpânii sunt speriați acum pentru că sclavii își cer libertatea. Fiecare cerință de normalitate este înăbușită prin cenzură, prin abuzuri, prin manipulare”, a precizat Georgescu.

De asemenea, acesta a respins acuzațiile că ar reprezenta o mișcare extremistă și a întors aceste acuzații împotriva celor care ar reacționa violent la concepte precum iubirea, pacea și Dumnezeu.

„Extremiștii nu vorbesc despre pace, despre iubire și despre Dumnezeu. Așa că întrebarea pertinentă este: cine și ce sunteți voi cei care ne numiți așa?”, a continuat Călin Georgescu în mesajul său.

Călin Georgescu a uitat de George Simion

În mesajul său de 8 minute, Călin Georgescu a uitat să îl menționeze pe cel pe care se presupune că îl susține în turul doi al alegerilor prezidențiale: George Simion.

În timp ce tot mai mulți politicieni și oameni influenți din țară își arată susținerea față de un candidat sau altul, Georgescu a ales să păstreze tăcerea, lucru care poate ridica mai multe semne de întrebare.

Acesta a fost văzut votând în primul tur al alegerilor odată cu George Simion, însă în nicio clipă nu și-a exprimat susținerea față de candidatul AUR în această campanie electorală.

Sursă foto: Facebook

