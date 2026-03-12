Holograf a dezvăluit cauza decesului lui Iulian Mugurel Vrabete: „Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă”

Iulian Mugurel Vrabete s-a stins din viață la vârsta de 70 de ani, vestea fiind confirmată de trupa Holograf, al cărei basist a fost. Potrivit lui Dan Bittman și al colegilor săi, artistul suferea de o boală gravă.

Holograf, cauza decesului lui Iulian Mugurel Vrabete

Holograf a anunțat în mediul online că Iulian Mugurel Vrabete, basistul trupei, s-a stins din viață după ce a pierdut lupta cu o boală incurabilă.

„Vine o zi… Și astăzi a venit o zi dureroasă. Iulian Vrabete a plecat dintre noi, după o luptă cu o boală incurabilă. A fost parte din familia Holograf timp de peste 40 de ani. Am scris împreună o mare parte din povestea trupei și am trăit împreună și bucurii, și tristeți. Ne doare enorm lipsa lui”, au transmis membrii trupei.

Aceștia deplâng trecerea în neființă a colegului lor, care le-a fost aproape în fiecare moment, considerându-l fratele lor mai mare.

„Mugurel nu a fost doar prietenul nostru, fratele mai mare, basistul trupei sau un muzician pasionat și talentat. Pentru noi a fost un punct de echilibru, omul care ne aduna și ne așeza când lucrurile se complicau. Gândurile noastre sunt acum alături de familia lui. Drum lin, Mugurel”, a mai scris Holograf pe Facebook.

Tudor Chirilă, despre Mugurel Vrabete

Printre artiștii care au reacționat după decesul lui Iulian Mugurel Vrabete s-a aflat și Tudor Chirilă, care spune că basistul trupei Holograf a fost „un om foarte distins”.

„A plecat Mugurel Vrabete de la Holograf. E o veste foarte tristă. Mugurel era un om foarte distins, cultivat, blând, bun și un membru de bază al trupei, un basist talentat. Las un gând aici pentru cei dragi care au rămas în urma lui. Tinerețea noastră a însemnat și Holograf, deci și Mugurel. Dumnezeu să-l odihnească!”, a scris cântărețul în mediul online.

La rândul lui, Nicu Alifantis deplânge decesul celui pe care îl considera prieten.

„Ce primăvară tristă. Ne-a părăsit Iulian Mugurel Vrabete lăsând un mare gol în muzica inimilor noastre. Drum lin, Mugurel, Dumnezeu să te odihnească în pace, prieten drag!”, a transmis acesta.

Laura Anghel, despre ultimele luni ale lui Iulian Mugurel Vrabete

Actrița Laura Anghel a dezvăluit că în ultimele luni starea de sănătate a lui Iulian Mugurel Vrabete s-a înrăutățit, iar toți cei apropiați au sperat că totuși lucrurile vor evolua spre bine.

„Au trecut ani, zeci de ani de când ne știm. M-am rugat și am sperat în ultimele luni că o sa fie bine, că o să mai avem timp să râdem, să povestim! Nu a fost așa. Nu știu dacă mai e cineva ca tine atât de bun, blând, generos și un prieten minunat! Ai fost și o să fii…Dumnezeu să te țină în lumină Mugurel Vrabete! Mulțumesc pentru TOT!”, a scris actrița pe pagina ei de Facebook.

Sursă foto: Facebook

