Cântărețul columbian Zalek a murit la 30 de ani în urma unui accident de motocicletă

Industria muzicală din Columbia și comunitatea internațională a fanilor sunt în stare de șoc după moartea neașteptată a artistului urban Zalek. Tânărul cântăreț, considerat unul dintre cele mai promițătoare nume ale genului, și-a pierdut viața pe 10 martie, la 30 de ani, în urma unui accident de motocicletă petrecut în Medellín.

Circumstanțele accidentului

Potrivit informațiilor făcute publice până în acest moment de presa internațională, Zalek se afla la volanul motocicletei sale când a avut loc tragedia. Autoritățile columbiene nu au oferit încă detalii suplimentare despre modul în care s-a produs accidentul, iar ancheta este în desfășurare. Comunitatea artistică așteaptă clarificări, însă vestea pierderii sale a generat deja un val de reacții emoționante.

Cine a fost Zalek

Originar din Barranquilla și în vârstă de doar 30 de ani, Zalek era un artist dedicat muzicii urbane. Piese precum Party Coquette, Ay, Amor, Azoleo sau Batería Baja i-au adus vizibilitate pe platformele digitale, iar videoclipurile sale au acumulat sute de mii de vizualizări. În clipul piesei Party Coquette a apărut și influencerul Kunno, semn al ascensiunii sale rapide în mediul online.

Zalek avea aproximativ 50.000 de urmăritori pe Instagram și lucra constant la noi proiecte, colaborând cu artiști și creatori de conținut din Columbia și din afara țării. Cei apropiați îl descriu ca pe un tânăr ambițios, disciplinat și profund pasionat de muzică.

Reacții și mesaje de condoleanțe

Vestea morții sale a fost confirmată de Alejandro Hernández Calle, care a transmis un mesaj emoționant în numele echipei artistului: „Cu inimile frânte, ne luăm rămas bun de la Zalek, un artist care a venit în familia noastră cu vise enorme și o pasiune infinită pentru muzică”. Acesta a adăugat că îmbrățișează familia și prietenii cântărețului, subliniind că „vocea artistului nu va muri niciodată”.

Și partenera lui Zalek, Adriana Escolar, a publicat un mesaj dureros, în care a vorbit despre omul din spatele artistului: „Ești cea mai minunată persoană pe care am cunoscut-o vreodată. Te-ai sacrificat și ai luptat împotriva tuturor obstacolelor pentru a ne întreține”. Ea a promis că va continua să muncească pentru amândoi, păstrând vie memoria lui.

În mediul online, contul Oficina Gus Rincón a distribuit un videoclip cu momente din viața și cariera lui Zalek: călătorii, sesiuni de studio, interviuri și colaborări cu artiști precum J Balvin. Materialul a devenit rapid viral, fiind preluat de fani și colegi de breaslă.

Deși viața lui Zalek s-a încheiat tragic și mult prea devreme, impactul său asupra muzicii urbane rămâne puternic. Melodiile sale continuă să fie ascultate, iar mesajele de susținere arată cât de mult a însemnat pentru comunitatea artistică și pentru publicul său.

Foto – Instagram

