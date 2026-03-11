Actrița Chelsea Handler s-a fotografiat complet dezbrăcată în zăpadă, cu ocazia împlinirii a 51 de ani. „Puțină frumusețe naturală!” Imaginea care s-a viralizat

Chelsea Handler a ales un mod cu totul neobișnuit de a-și marca împlinirea a 51 de ani: complet dezbrăcată, în mijlocul zăpezii din Finlanda. Comedianta a publicat pe rețelele sociale o serie de imagini spectaculoase din călătoria ei în Cercul Arctic, fotografii care au atras atenția nu doar prin peisajele înghețate, ci și prin apariția unui bărbat misterios.

„Am dat o fugă până în Finlanda pentru lumini nordice și igluuri”

Chelsea Handler este o actriță comediantă, prezentatoare de televiziune și autoare de șase ori inclusă pe lista bestsellerurilor New York Times, devenită una dintre cele mai puternice voci din divertisment datorită umorului și sincerității sale, cu o carieră care include emisiuni de succes, turnee internaționale de stand‑up, un podcast popular și numeroase premii, printre care distincția „Actul de comedie al anului” la People’s Choice Awards și o nominalizare la premiile Grammy pentru cel mai bun album de comedie.

La începutul lunii martie, Handler și-a surprins fanii din online cu o fotografie în care apare complet goală, cu spatele la cameră, până la genunchi în zăpada dintr-o pădure arctică. În descrierea caruselului, comedianta a explicat motivul escapadei: „Am decis că era timpul să-mi reamintesc de puțină frumusețe naturală din această lume, așa că am dat o fugă până în Finlanda pentru lumini nordice și acțiune cu igluuri.”

Ea a adăugat că experiența a fost una profund liniștitoare: „Unul dintre cele mai liniștite locuri în care am fost vreodată și am avut ocazia să-mi sărbătoresc ziua de naștere în Cercul Arctic… în costumul meu de ziua mea.”

Imagini spectaculoase și un bărbat misterios

Pe lângă fotografia nud, Handler a publicat imagini în care schiază, admiră luminile nordice sau se relaxează într-un iglu alături de un bărbat a cărui identitate nu a fost dezvăluită. Într-un videoclip, acesta o filmează în timp ce gustă din tortul de ziua ei, glumind: „Credeam că nu ți se face poftă de mâncare când fumezi, iubito.”

Fanii au observat imediat apropierea dintre cei doi și au umplut secțiunea de comentarii cu mesaje entuziaste. „Ooo, ce drăguți!!! La mulți ani!!”, a scris cineva, în timp ce altcineva a remarcat: „Lansare oficială!”. Un alt urmăritor a glumit: „Lipsești doar tu și un cowboy călărind un elan și ai avea experiența nordică completă!”

Handler a vorbit recent despre viața ei sentimentală în cadrul unui podcast, unde a dezvăluit că se întâlnește cu cineva: „Există un bărbat nou în peisaj.” Deși nu i-a spus numele, comedianta a oferit câteva detalii: „Are o energie foarte bună. Nu e genul de băiat macho.” Ea a menționat și că relația este monogamă și că partenerul ei este american.

Viața amoroasă, tot mai discretă după despărțirea de Jo Koy

Chelsea Handler a devenit mult mai rezervată în privința vieții personale după despărțirea de comediantul Jo Koy, în 2022. Într-un interviu recent, ea a explicat motivele separării: „Simțeam că trebuie să aleg între a avea o relație și a fi implicată total sau a mă alege pe mine și sănătatea mea mintală… aș fi compromis propriul meu sistem de valori.”

Cu peisaje spectaculoase, momente intime și o doză de umor caracteristică, Chelsea Handler a transformat călătoria în Finlanda într-o aniversare de neuitat. Iar apariția bărbatului misterios nu a făcut decât să alimenteze curiozitatea fanilor, care așteaptă acum să afle mai multe despre noua poveste de dragoste a comediantei.

Foto – Instagram/Chelsea Handler

