Rapperul Dot Rotten, pe numele real Joseph Ellis, a murit la 37 de ani

Scena muzicală britanică este zguduită de vestea morții rapperului Dot Rotten, pe numele real Joseph Ellis, care s-a stins la doar 37 de ani. Familia a confirmat decesul, însă circumstanțele nu au fost încă făcute publice. Primele informații sugerează că artistul ar fi murit în Gambia.

Un talent precoce care a marcat evoluția grime‑ului

Născut în Stockwell, Londra, Joseph Ellis a început să facă rap și să compună muzică la doar șapte ani. În 2007, a lansat prima sa mixtape sub numele Young Dot, iar ulterior și-a adoptat aliasul Dot Rotten — un nume cu semnificație dublă: un acronim creat de el și un omagiu adus personajului Dot Cotton din celebrul serial EastEnders.

Expunerea sa pe Rinse FM și SB:TV i-a adus un contract cu Mercury Records, iar colaborările cu artiști precum Chip, D Double E, Cher Lloyd și Ed Sheeran l-au propulsat rapid în prim-plan. În 2012, a intrat în Top 20 cu piesa Overload, inspirată, după cum spunea chiar el, din lupta cu „o depresie majoră”.

Colaborări importante și un impact artistic incontestabil

Dot Rotten a apărut pe numeroase piese ale altor artiști, printre care Goodbye to You alături de Ed Sheeran, Speeding By cu Mz Bratt și Dub on the Track cu Cher Lloyd. A fost invitat de Gary Barlow să participe la single-ul caritabil Teardrop pentru Children In Need, alături de nume mari ale industriei.

În 2012, a lansat albumul Voices in My Head și a fost nominalizat la premiul BBC Sound of 2012, confirmându-și statutul de artist inovator în grime.

Conflicte, independență artistică și renaștere creativă

După un conflict cu casa de discuri, Dot Rotten a părăsit Mercury și a început să lanseze independent. A devenit cunoscut și pentru piesele sale de tip „diss”, în special cele îndreptate către Wiley, pe care îl acuza că „s-a vândut”.

În ultimii ani, s-a concentrat pe producție și compoziție, lucrând în studio sub numele Zeph Ellis pentru artiști precum Kano și AJ Tracey. Recent, revenise la aliasul Dot Rotten și lansase piesa Psalms For Praize, un omagiu adus propriei cariere. „Am făcut greșeli, acum îmi tratez cariera ca pe un al doilea copil”, spunea el în melodie. „Și este un jurământ la care rămân dedicat, ca la o promisiune de nuntă.”

Reacții emoționante din partea comunității muzicale

Vestea morții sale a generat un val de omagii din partea artiștilor din grime și nu numai. Sway a transmis: „Veste foarte tristă. Dormi în pace, Dot.” KWest a adăugat: „Odihnește-te în pace, unul dintre cei mai buni care au făcut asta vreodată.”

DJ Michael Hall a scris un mesaj profund emoționant: „Am pierdut un prieten adevărat, un frate și unul dintre cei mai buni care au existat vreodată! Domnul Joseph Ellis Stephenson, cunoscut ca DOT ROTTEN, CEL MAI MARE! Lumea asta poate fi un loc atât de crud uneori!”

DJ Logan Sama a subliniat impactul său asupra scenei: „Influența lui nu a fost doar ca artist genial, ci și prin îndrumarea și inspirația oferite sutelor de creatori aspiranți din jurul lui. Nu a primit niciodată recunoașterea pe care o merita.”

Chiar și fostul său rival Wiley și-a arătat respectul, postând un instrumental al lui Ellis, însoțit de un emoji cu un porumbel.

Bouncer Play Dirty a transmis la rândul său: „Gândurile mele se îndreaptă către familia lui. Odihnească-se în pace, fratele.”

