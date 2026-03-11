Joseph Allen McDonald, legenda rock-ului psihedelic, cunoscut pentru activismul său și pentru apariția iconică de la Woodstock, s-a stins din viață la 84 de ani, în Berkeley, California, înconjurat de familie. Artistul, afectat în ultimii ani de complicații ale bolii Parkinson, lasă în urmă o moștenire muzicală și socială care a marcat profund cultura anilor ’60.

Un pionier al contraculturii americane

Joseph Allen McDonald, născut în Washington, D.C. și crescut în sudul Californiei, a devenit una dintre vocile definitorii ale mișcării anti-război. După ce a făcut marina, s-a mutat în zona golfului San Francisco în 1965, unde a fondat trupa Country Joe and the Fish alături de chitaristul Barry „The Fish” Melton.

Împreună au creat un stil unic, un amestec de folk și rock psihedelic, care a devenit coloana sonoră a generației hippie. Versurile lor, adesea politice, criticau războiul din Vietnam și promovau idealurile libertății personale.

Albumele care au schimbat direcția muzicii

Trupa a debutat în 1967 cu Electric Music for the Mind and Body, un album considerat astăzi un reper al genului. Doar șase luni mai târziu, au lansat I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die, materialul care avea să le aducă cele mai cunoscute piese.

Două dintre ele — „I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag” și „The Fish Cheer” — au intrat definitiv în istorie odată cu interpretarea lor la Woodstock, în 1969.

Momentul care a electrizat Woodstock-ul

În timpul celebrului „Fish Cheer”, McDonald a condus publicul într-un strigăt colectiv devenit simbolic. Artistul îi provoca pe cei prezenți să repete literele unui cuvânt tabu, întrebând apoi: „What does that spell?”, iar mulțimea răspundea în cor.

Despre piesa „I-Feel-Like-I’m-Fixin’-to-Die Rag”, McDonald spunea într-un interviu pentru New York Times: „Am fost inspirat să scriu un cântec despre cum soldații nu au de ales decât să urmeze ordinele, dar cu ireverența rockului. Era, practic, punk rock înainte ca punkul să existe.”

Sfârșitul trupei și începutul unei cariere solo impresionante

Country Joe and the Fish s-au despărțit în 1971, la doar doi ani după Woodstock. Deși s-au reunit ocazional, lansând și albumul Reunion în 1977, McDonald a continuat pe cont propriu, construind o carieră solo prolifică.

A lansat 20 de albume de studio și numeroase materiale live, rămânând activ timp de peste cinci decenii. Potrivit setlist.fm, ultimul său concert a avut loc în 2019, în Golden Gate Park din San Francisco.

Un artist care a rămas fidel convingerilor sale

De-a lungul vieții, McDonald a fost mai mult decât un muzician: a fost un activist, un critic al războiului și un simbol al libertății de expresie. Moartea sa marchează dispariția uneia dintre ultimele figuri emblematice ale contraculturii anilor ’60.

„Suntem profund întristați să anunțăm trecerea în neființă a lui Country Joe McDonald”, a transmis familia într-un comunicat. „A murit înconjurat de cei dragi.”

Moștenirea lui rămâne însă vie — în muzică, în istorie și în spiritul unei generații care a crezut în puterea schimbării.

