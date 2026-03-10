Tommy DeCarlo, solistul trupei „Boston”, celebră pentru hitul „More Than a Feeling”, a murit la 60 de ani

Tommy DeCarlo, solistul trupei americane de rock Boston, a murit la vârsta de 60 de ani. Artistul s-a stins luni, după o luptă grea cu cancerul cerebral, potrivit anunțului făcut de familia sa pe Facebook.

Moartea lui marchează dispariția unei voci care a pășit pe scenă din pură pasiune, transformând un vis adolescentin într-o carieră de aproape două decenii alături de una dintre cele mai emblematice trupe rock americane.

„A luptat cu o forță și un curaj incredibile” – anunțul familiei

Familia lui DeCarlo a confirmat dispariția artistului printr-un mesaj emoționant postat pe rețelele sociale. „A luptat cu o forță și un curaj incredibile până în ultima clipă”, au transmis apropiații. Ei au cerut, de asemenea, discreție în aceste momente dificile: „În această perioadă dificilă, rugăm prietenii și fanii să respecte intimitatea familiei, în timp ce ne susținem unii pe alții și trecem prin acest doliu.”

De la Home Depot la Boston: povestea unui vis devenit realitate

Născut pe 23 aprilie 1965, în Utica, New York, Tommy DeCarlo a crescut ascultând Boston, trupa rock a anilor ’70 cunoscută pentru hituri precum „More Than a Feeling”, „Don’t Look Back” și „Peace of Mind”. Vocea solistului original, Brad Delp, l-a inspirat să cânte, iar pasiunea lui pentru muzică a rămas constantă, chiar dacă viața l-a dus pe un alt drum.

În 2007, după moartea lui Delp, DeCarlo lucra ca manager la Home Depot. A înregistrat coveruri Boston și un cântec original în memoria solistului și le-a postat pe MySpace, sperând să fie invitat la un concert tribut. Inițial, oferta lui a fost refuzată.

Totul s-a schimbat când Tom Scholz, fondatorul și principalul compozitor al trupei, a ascultat coverul lui DeCarlo după „Don’t Look Back”. Impresionat, l-a invitat să cânte câteva piese la concertul dedicat lui Delp. A fost prima dată când DeCarlo a urcat pe scenă cu o trupă în fața unui public – dar momentul avea să îi schimbe viața.

După acel debut emoționant, DeCarlo a continuat să cânte cu Boston în turnee timp de aproape 20 de ani. A colaborat și la albumul „Life, Love & Hope”, lansat în 2013, consolidându-și locul în istoria formației.

În paralel, a format trupa Decarlo împreună cu fiul său, chitaristul Tommy DeCarlo Jr. Proiectul lor a devenit o aventură muzicală de familie, iar artistul a continuat să cânte până în toamna anului trecut, când a anunțat că se retrage din cauza unor „probleme de sănătate neașteptate”.

Ultimul mesaj al artistului: „A fost una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele”

În octombrie, DeCarlo le-a transmis fanilor un mesaj emoționant, în care își lua rămas-bun de la scenă. „A cânta și a împărtăși muzica mea cu voi, în toată lumea, a fost una dintre cele mai mari bucurii ale vieții mele”, a scris el. „Nu vă pot mulțumi îndeajuns pentru dragostea, sprijinul și înțelegerea incredibile pe care mi le-ați arătat mie și familiei mele în această perioadă. Înseamnă enorm pentru noi.”

