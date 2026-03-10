Actorul Stephen Hibbert, „The Gimp” din „Pulp Fiction”, a murit la 68 de ani

Actorul și scenaristul Stephen Hibbert, cunoscut pentru rolul memorabil al personajului The Gimp din filmul „Pulp Fiction”, a murit la vârsta de 68 de ani. Familia a confirmat că acesta a suferit un atac de cord în Denver, Colorado.
Un artist versatil, dincolo de rolul care l-a făcut celebru
Deși publicul larg îl asociază cu apariția sa din filmul lui Quentin Tarantino, Hibbert a avut o carieră bogată în televiziune. Și-a început activitatea la Hollywood ca scenarist pentru „Late Night with David Letterman”, contribuind la 259 de episoade între 1984 și 1986. A scris ulterior pentru seriale precum „Boy Meets World” și „Mad TV”.
După succesul „Pulp Fiction”, actorul a apărut în producții precum „Austin Powers: The Spy Who Shagged Me”, unde a interpretat un gardian, „The Cat in the Hat” și „National Treasure: Book of Secrets”.
Reacția neașteptată a fanilor după lansarea filmului
Într-un interviu acordat AARP în 2024, cu ocazia aniversării a 30 de ani de la „Pulp Fiction”, Hibbert a povestit cum viața lui s-a schimbat brusc după lansarea filmului.
„Când am ajuns acasă, erau două duzini de mesaje pe robotul telefonic, aproape toate de la tipi care îmi spuneau că le-a plăcut interpretarea mea și dacă aș vrea să ne întâlnim la o cafea. Yikes!”, a spus el, amuzat de situație.
Actorul a explicat și cât de mult efort depuneau fanii pentru a-l găsi: „Acești tipi au trebuit să aștepte genericul de final ca să vadă cine l-a jucat pe The Gimp, apoi să găsească un telefon public, să sune la LA 411 și să-mi afle numărul. Mi-am schimbat rapid numărul și am devenit neînregistrat.”
Prietenia cu Quentin Tarantino și legătura cu Julia Sweeney
Hibbert a fost căsătorit cu actrița Julia Sweeney între 1989 și 1994. Cei doi l-au cunoscut pe Quentin Tarantino la teatrul The Groundlings, unde regizorul obișnuia să participe la spectacolele de improvizație.
„Era cam la fel atunci ca și acum: amuzant, extrem de curios și pasionat de film”, a spus Hibbert despre Tarantino. „Quentin, Julia și cu mine eram deja prieteni de mers la filme și colaboratori ocazionali, așa că ne-a rugat să dăm audiție pentru ‘Pulp Fiction’.”
Actorul lasă în urmă trei copii: Ronnie, Rosalind și Greg. Aceștia au transmis un mesaj emoționant după moartea tatălui lor:
„Tatăl nostru, Stephen Hibbert, a murit neașteptat săptămâna aceasta. Viața lui a fost plină de iubire și dedicare pentru artă și familie. Va fi profund regretat de mulți.”
Foto – Facebook
