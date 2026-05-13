Medana Oprea, mesaj dureros după ce a participat la priveghiul actorului Ioan Isaiu: „Sentimentul a fost înfiorător”

Medana Oprea, soția lui Alin Oprea, a călătorit la Cluj pe 12 mai pentru a-i aduce un ultim omagiu prietenului său, actorul Ioan Isaiu. Priveghiul a avut loc la Teatrul Național, unde sala plină l-a aplaudat în lacrimi.

Medana Oprea, soția cântărețului Alin Oprea, a făcut un gest emoționant în memoria actorului Ioan Isaiu, care a părăsit această lume pe 9 mai 2026, la doar 56 de ani. Regretatul actor a suferit un infarct fulgerător chiar pe platourile de filmare, lăsând în urmă o comunitate artistică îndurerată.

Medana a călătorit special la Cluj-Napoca pentru a-și lua rămas-bun de la bunul său prieten.

Sicriul cu trupul neînsuflețit al lui Ioan Isaiu a fost depus marți, 12 mai, în foaierul Teatrului Național din Cluj-Napoca, locul unde actorul a trăit atât de multe momente memorabile pe scenă. Numeroase persoane publice, colegi de breaslă și admiratori s-au adunat pentru a-i aduce un ultim omagiu celui care a oferit emoție și inspirație prin talentul său. Printre cei prezenți s-a aflat și Medana Oprea, care a fost prietenă apropiată a lui Ioan Isaiu și a familiei sale.

Medana Oprea a împărtășit un mesaj sfâșietor pe o rețea de socializare, însoțit de două fotografii: una alături de regretatul actor și alta de la priveghi. În imaginea de la ceremonie, aceasta a purtat o rochie neagră elegantă, completată de o bonetă discretă, simbolizând respectul și sobrietatea momentului.

„Doamne, cum este viața… Cândva așa, iar astăzi, atât de diferit. Pentru prima dată am pășit pragul Teatrului Național din Cluj și, în loc să îl văd pe scenă pe acest mare și fabulos actor, l-am văzut între patru scânduri, într-un sicriu. Sentimentul a fost înfiorător”, a scris ea.

Medana a descris priveghiul ca fiind „ultimul lui spectacol”, încheiat cu „ropote de aplauze și lacrimi”.

„A fost ultimul lui spectacol, peste care cortina s-a tras în ropote de aplauze și lacrimi. O sală întreagă plângea, în timp ce își lua rămas bun de la omul care a dăruit emoție, talent și frumusețe sufletească unei lumi întregi. Să prețuim ceea ce avem atunci când avem. Să fim mai atenți cu oamenii dragi nouă, să îi iubim mai mult, să îi ascultăm mai des și să nu amânăm lucrurile care contează cu adevărat. Pentru că ziua de mâine nu ne aparține nouă… ci lui Dumnezeu”, a mai scris Medana Oprea în mediul online.

