Jerry Leach, basistul trupei „Not Leaving Sober”, a murit la 32 de ani într-un accident bizar. Trupul artistului, găsit sub roata din spate a unui vehicul

Lumea muzicii country‑rock este în doliu după moartea neașteptată a lui Jerry Leach, basistul trupei Not Leaving Sober. Artistul în vârstă de doar 32 de ani a fost găsit fără viață sub roata unui vehicul, în fața locuinței sale din Jefferson Township, New Jersey. Tragedia a șocat atât comunitatea locală, cât și fanii formației.

Găsit prins sub vehicul în fața casei

Accidentul s-a produs în după-amiaza zilei de marți. Poliția locală a răspuns unui apel la ora 17:04 și l-a găsit pe Jerry Leach prins sub roata din spate a unui vehicul. În ciuda eforturilor de a ridica mașina și de a-l salva, viața muzicianului nu a mai putut fi salvată.

Omagiu emoționant din partea trupei

Not Leaving Sober, trupa country‑rock din care Jerry făcea parte, a publicat un mesaj profund emoționant pe Instagram, anunțând pierderea colegului și prietenului lor:

„Suntem incredibil de triști să anunțăm că marțea trecută am aflat despre trecerea în neființă a bunului nostru prieten, frate și basist, Jerry Leach. Această veste devastatoare a venit ca un șoc pentru noi toți. Jerry a fost mult mai mult decât un basist pentru noi — a devenit un frate pe care am ajuns să îl cunoaștem foarte bine.”

Trupa a rememorat începuturile lui Jerry în formație, subliniind devotamentul și energia cu care s-a alăturat proiectului:

„Jerry a început ca un prieten al trupei care a răspuns apelului atunci când a auzit că căutăm un basist și a învățat rapid aproximativ 60 de piese în doar câteva săptămâni. Și-a început perioada alături de noi cu două drumuri lungi în afara statului, în Maryland și apoi în New Hampshire. De mai multe ori în acele weekenduri, Jerry repeta: ‘Vreau doar să vă ajut, băieți’, dar acesta era genul de om.”

Patru ani de concerte, sute de momente memorabile

Membrii trupei au subliniat impactul uriaș pe care Jerry l-a avut asupra evoluției lor artistice.

„Patru ani mai târziu și probabil 300 de concerte, trupa nu ar fi ajuns niciodată la nivelul actual fără Jerry și contribuțiile lui. Îi plăcea să facă parte din procesul de creație, iar stilul lui inconfundabil se regăsește în piesele pe care le-a compus și înregistrat cu noi” – au transmis aceștia.

Ei au amintit și de personalitatea lui exuberantă, care cucerea publicul la fiecare apariție:

„Pentru noi și probabil pentru mulți dintre voi, Jerry era cunoscut pentru simțul său de umor ciudat și nebun și pentru momentele sale de pe scenă. Îi plăcea să se joace cu noi în timpul concertelor, să strige ‘HOSSSS’ în timpul piesei Save a Horse, Ride a Cowboy și celebrul său ‘WOO’ în Friends in Low Places. Dacă reușea să ne facă pe unul dintre noi să greșească versurile, pentru el era misiune îndeplinită.”

Trupa promite să continue în memoria lui

În finalul mesajului, colegii lui Jerry au transmis că vor merge mai departe, așa cum și-ar fi dorit el.

„Realitatea este că, după o astfel de tragedie, următoarele luni vor fi extrem de grele pentru noi toți. Dar știm că îi datorăm lui Jerry să continuăm. Jerry a fost foarte clar: își dorea doar să vadă trupa avansând, iar pentru noi singura modalitate de a-l onora este să ne ținem de această promisiune. Nu îl vom uita niciodată. Va fi parte din fiecare concert, fiecare repetiție, fiecare toast, fiecare sărbătoare.”

Foto – Facebook

