Muzicianul Gregg Foreman, fost lider al trupei The Delta 72, a murit la 53 de ani

Lumea muzicii alternative este în stare de șoc după anunțul decesului lui Gregg Foreman, o figură legendară a scenei underground și fost lider al trupei The Delta 72. Multi-instrumentist, DJ și colaborator de cursă lungă pentru numeroși artiști de renume, Foreman s-a stins din viață marți, 21 aprilie 2026, la 53 de ani, lăsând în urmă o moștenire culturală definită prin onestitate brutală și un talent polivalent.

Deși cauza oficială a decesului a fost amânată de medicul legist din Los Angeles pentru investigații suplimentare, vestea a declanșat un val de omagii din partea comunității artistice internaționale.

O carieră marcată de colaborări de elită

Gregg Foreman nu a fost doar un muzician, ci un adevărat arhitect al sunetului care a navigat cu ușurință între genuri, de la soul la country rock și punk alternativ. În ultima perioadă din viață, artistul fusese extrem de activ, încheind un turneu de succes alături de Cat Power, inclusiv un concert memorabil la Webster Hall din New York. Mai mult, entuziasmul său pentru viitor era evident în mediul online, unde anunțase că lucrează intens la mixarea primului EP al noii sale trupe.

Impactul său asupra colegilor de breaslă a fost imens, iar mesajele publicate de aceștia reflectă un om a cărui bunătate era la fel de mare ca talentul său. Actrița Juliette Lewis și-a exprimat recunoștința într-un mesaj emoționant, în care i-a mulțumit artistului „pentru că ai împărtășit cu noi talentele tale, umorul și bunătatea ta”. De asemenea, Wesley Eisold, de la Cold Cave, a subliniat unicitatea prietenului său, declarând: „La bine și la rău, a trăit o viață pe care alții doar pretind că au trăit-o și a fost unic. Dragostea lui pentru muzică a fost la fel de autentică precum durerea pe care o purta în suflet.”

Rădăcinile muzicale: De la Motown la magia lui Prince

Formarea lui Foreman ca artist a fost profund ancorată în istoria muzicală a familiei sale. Într-un interviu acordat în trecut, el povestea cum mama sa, care lucrase la celebra casă de discuri Motown, i-a insuflat dragostea pentru muzica soul, în timp ce tatăl său i-a orientat pașii către country rock. Momentul de cotitură care l-a determinat să aleagă chitara a fost vizionarea filmului „Purple Rain”, influența lui Prince rămânând o constantă în estetica sa artistică.

Această versatilitate i-a permis să colaboreze cu nume sonore precum The Gossip, Beth Ditto, Lucinda Williams sau Linda Perry. Wesley Eisold a concluzionat omagiul său printr-o dorință care rezumă spiritul boem al muzicianului: „Îți doresc pace, Gregg, pentru întreaga eternitate, sunete cerești și ritmuri cosmice.”

Lupta interioară și dorința de vindecare: Ultimul mesaj către lume

Dincolo de succesul de pe scenă, Gregg Foreman a fost un spirit introspectiv, care nu s-a sfiit să vorbească despre demonii interiori și despre procesul de autocunoaștere. Într-una dintre ultimele sale postări, publicată chiar în prima zi a anului 2026, artistul a lăsat un testament spiritual despre încercarea sa de a trăi conștient și de a fi un sprijin pentru ceilalți.

„Principala mea misiune zilnică este să mă ajut să mă vindec, să găsesc iubirea de sine și să-i ajut pe alții să nu se simtă singuri. În fiecare zi, cer universului să mă elibereze de povara propriului eu, care poate fi o închisoare între urechile mele și o maladie a spiritului, dacă are sens ce spun. Astfel încât să pot să mă dau din propria-mi cale, să fac parte din tot ceea ce există și să-i ajut pe ceilalți”, a scris Foreman. Aceste cuvinte rămân acum ca o ultimă invitație la empatie și vindecare din partea unui artist care a trăit și a creat cu întreaga sa ființă.

Foto – Facebook

