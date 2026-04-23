A murit Darrell Sheets, una dintre cele mai emblematice figuri ale emisiunii „Storage Wars” (Războiul Depozitelor). Starul de televiziune, cunoscut pentru flerul său incredibil și riscurile uriașe pe care și le asuma la licitații, a fost găsit decedat în reședința sa din Arizona. Moartea acestuia, survenită la vârsta de 67 de ani, a lăsat în urmă o familie îndurerată și milioane de fani care i-au urmărit aventurile pe micile ecrane timp de peste un deceniu.

Detaliile cutremurătoare despre moartea sa

Autoritățile din Lake Havasu City au fost alertate în dimineața zilei de miercuri, 22 aprilie 2026, cu privire la descoperirea unei persoane decedate. Conform primelor informații oferite de Departamentul de Poliție, circumstanțele morții sunt de natură violentă, anchetatorii indicând ipoteza unei sinucideri. Intervenția a avut loc în jurul orei locale 02:00, după un apel care raporta incidentul la locuința actorului.

„La sosire, ofițerii au localizat un bărbat care prezenta ceea ce părea a fi o rană prin împușcare la nivelul capului, auto-provocată. Bărbatul a fost declarat decedat la fața locului, iar Unitatea de Investigații Criminale a Poliției din Lake Havasu City a fost notificată și s-a deplasat la fața locului pentru a prelua ancheta”, se precizează în comunicatul oficial al poliției. Ulterior, identitatea victimei a fost confirmată ca fiind Darrell Sheets, iar trupul a fost predat medicului legist pentru necropsie.

„The Gambler”: O carieră marcată de descoperiri istorice sub lacăt

Poreclit „Jucătorul” datorită stilului său agresiv și entuziast de a licita, Darrell Sheets a devenit rapid un favorit al publicului pe postul A&E. Acesta nu s-a temut niciodată să parieze sume mari pe unități de depozitare abandonate, transformând această activitate într-o adevărată artă a vânătorii de comori. Printre cele mai mari succese ale sale s-au numărat descoperirea a patru tablouri semnate de Picasso și a unei colecții de benzi desenate evaluate la sume record.

Reprezentanții postului de televiziune A&E au reacționat imediat la aflarea veștii, exprimându-și regretul profund pentru pierderea unui colaborator atât de drag. „Suntem întristați de trecerea în neființă a unui membru iubit al familiei Storage Wars, Darrell «The Gambler» Sheets. Gândurile noastre sunt alături de familia și de cei dragi lui în aceste momente dificile”, au transmis oficialii rețelei media.

Problemele de sănătate și retragerea din viața publică

Deși pe ecran părea mereu plin de energie, ultimii ani din viața lui Darrell Sheets au fost marcați de o luptă continuă cu problemele medicale. În 2019, acesta și-a îngrijorat fanii după ce a suferit un atac de cord, urmat de diagnostice severe care i-au afectat plămânii și inima. La acea vreme, el a ales să fie transparent cu publicul său, cerând sprijin moral și rugăciuni prin intermediul rețelelor de socializare.

„Am fost foarte bolnav timp de 3 luni, iar acum două nopți am avut un atac de cord ușor, am aflat că am insuficiență cardiacă congestivă și o problemă gravă la plămâni. Toate rugăciunile voastre ar fi profund apreciate, vă mulțumesc că sunteți alături de mine, a fost o călătorie grozavă”, scria Sheets în urmă cu câțiva ani, mulțumindu-i totodată logodnicei sale, Romney Snyder, pentru sprijinul necondiționat. După retragerea oficială din „Storage Wars” în anul 2023, Darrell s-a mutat în Arizona, unde și-a urmat pasiunea pentru antichități deschizând propriul magazin, încercând să ducă o viață mai liniștită departe de camerele de filmat.

