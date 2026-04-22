Kathleen Turner, sex-simbol al anilor ’80, apariție rară pe covorul roșu, la 71 de ani. Actrița se confruntă cu o boală autoimună de mai bine de trei decenii

Kathleen Turner (71 de ani) a sosit zâmbitoare și într-o formă de milioane la premiera din New York a filmului animat „Animal Farm”, de pe 21 aprilie 2026.
Cu doar un an în urmă, actrița fusese surprinsă de paparazzi pe străzile din New York, mergând cu ajutorul unui cadru de mers și cu o expresie obosită.
Cu toate că încă folosește un baston pentru a se deplasa, Turner a avut o dispoziție foarte bună la premiera filmului „Animal Farm”, unde a pozat zâmbitoare pe covorul roșu. Actrița a optat pentru o ținută casual, o cămașă albastru închis, pantaloni negri largi și papuci Crocs în picioare.
Actrița a suferit 12 intervenții chirurgicale și a luat doze mari de steroizi din cauza durerii, ceea ce i-a făcut fața să se umfle și să ia în greutate. Ani de zile, s-a confruntat cu speculații conform cărora alcoolismul ar fi fost de vină pentru transformarea ei fizică, lucru neadevărat.
Turner atribuie forma ei îmbunătățită în principal faptului că a pierdut greutate, dar și pentru că face regulat exerciții de tip Pilates.