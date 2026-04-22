Transformare spectaculoasă pentru Donatella Versace, la 71 de ani. Cum arată chipul vedetei acum, după ani de schimbări radicale

Donatella Versace demonstrează, din nou, întregii lumi că vârsta este doar un număr, reușind să capteze întreaga atenție la cele mai recente evenimente mondene ale anului 2026.

La 71 de ani, fosta regină a designului de la Versace pare să traverseze o a doua tinerețe. Luna trecută, a strălucit la petrecerea Vanity Fair Oscar 2026, unde a afișat o siluetă impecabilă și un ten vizibil întinerit, confirmând succesul tranziției sale către noul rol de Ambasador Global al brandului.

De la petrecerile exclusiviste din clubul londonez Tramp, alături de Kate Moss, și până la apariția sofisticată de la Premiile Albies ale Fundației Clooney, Donatella a înlocuit imaginea dură din trecut cu un look mult mai armonios și mai proaspăt, stârnind valuri de admirație în industria modei.

Secretul noului chip: Ce spun experții despre transformarea radicală

Schimbarea spectaculoasă de look a Donatellei Versace nu a trecut neobservată de specialiștii în estetică, care analizează acum „noul chip” al vedetei ca pe o capodoperă a tehnicilor moderne. După ani de zile în care a fost criticată pentru intervenții considerate „extreme”, vedeta pare să fi optat pentru o abordare mai naturală sau pentru corectarea unor proceduri mai vechi.

Anastasia Koles, asistentă specialistă în estetică avansată, a oferit o perspectivă tehnică asupra acestui fenomen, explicând că volumul redus al buzelor și definirea maxilarului nu sunt întâmplătoare.

„Din imagini, buzele ei par mai mici comparativ cu trecutul, ceea ce se poate întâmpla din câteva motive. În trecut, se pare că a avut fillere permanente, probabil silicon, în combinație cu fillere pe bază de acid hialuronic stratificate deasupra. Dacă fillerul cu acid hialuronic a fost dizolvat sau s-a descompus natural, acest lucru ar putea explica reducerea volumului”, a explicat Anastasia Koles pentru MailOnline, citată de The Tub. Mai mult, experții sugerează că aspectul „întins” și proaspăt al feței ar putea fi rezultatul unor tehnologii de ultimă oră care pun accent pe structură, nu doar pe volum.

Conform aceleiași specialiste, noua formă a feței Donatellăi ar putea proveni dintr-o combinație de proceduri chirurgicale și tratamente non-invazive. „Lățirea inițială a buzelor sale ar fi putut fi cauzată de silicon combinat cu efectele unui lifting facial de înaltă tensiune, unde pielea este trasă destul de strâns spre părțile laterale ale feței. De asemenea, linia maxilarului pare mai definită, ceea ce ar putea fi rezultatul fillerelor dermice pentru a îmbunătăți structura sau al tratamentelor de strângere a pielii, cum ar fi microneedling-ul cu radiofrecvență”, a completat aceasta. Rezultatul final este unul care îi conferă Donatellăi o aură „glorioasă”, marcând o evoluție estetică mai blândă și mult mai compatibilă cu noua etapă din viața sa.

Nu a recunoscut niciodată că apelează la ajutorul medicilor esteticieni

Donatella Versace a rămas de-a lungul a patru decenii un subiect predilect pentru presa de scandal, în special din cauza transformărilor sale fizice radicale. Deși a evitat constant să admită oficial că a apelat la bisturiu pentru a opri îmbătrânirea, diferențele izbitoare dintre portretele sale din tinerețe și cele actuale sunt greu de ignorat. Comunitatea medicală speculează că paleta de proceduri folosite de aceasta ar include totul, de la rinoplastie și lifting facial, până la injecții cu toxină botulinică și mărirea volumului buzelor.

Filozofia sa de viață respinge ideea frumuseții neatinse de intervenții. Într-o declarație memorabilă din 2010, creatoarea de modă mărturisea că nici măcar nu își mai amintește nuanța părului său original și că nu vede nicio valoare în conceptul de „natural” aplicat femeilor, comparând ironic acest termen cu lumea legumelor.

„Nici nu știu care este culoarea mea naturală. Natural? Ce este natural? Ce este asta? Nu cred în total natural pentru femei. Pentru mine, naturalul are ceva de-a face cu legumele” – a spus ea atunci.

Dincolo de imaginea sa publică, viața Donatellei a fost marcată de responsabilitatea uriașă de a prelua frâiele casei Versace după asasinarea lui Gianni în 1997. Această presiune colosală, dublată de suferința pierderii fratelui său, a împins-o spre o perioadă întunecată a dependenței de substanțe interzise. Totuși, puterea sa de caracter a ajutat-o să învingă adicția de cocaină, transformându-se ulterior într-o sursă de inspirație pentru alții.

După aproape trei decenii în care a dictat direcția estetică a brandului, în anul 2025, Donatella s-a retras din funcția de director creativ al casei de modă Versace.

Foto – Profimedia

