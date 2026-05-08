Ce nu s-a văzut la televizor. Alberto Hangan, despre cel mai greu lucru de suportat la Survivor România 2026: „Te consuma” / Exclusiv

Alberto Hangan a părăsit Survivor România 2026 în ediția din 26 aprilie, după un duel tensionat. Concurentului i-a luat mult timp să-și revină după eliminare, asta pentru că susține că nu se aștepta la asta.

Alberto Hangan, concurent Survivor România 2026: „Aduceam foarte multe puncte și munceam în camp”

Alberto Hangan a fost eliminat de la Survivor România 2026, show-ul difuzat de Antena 1, în urma unui duel cu Lucian Popa.

Alberto Hangan a fost unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului, însă, din păcate, drumul lui în competiție s-a încheiat după 16 săptămâni. Concurentul a acceptat cu greu înfrângerea și, totodată, eliminarea, susținând că ar fi meritat să mai continue competiția.

Cât de mult a contat strategia, comparativ cu performanța fizică, în parcursul tău?

Am mizat cel mai mult pe performanța fizică în parcursul meu pentru că știam că o să am parte de o anumită protecție dacă devin un om indispensabil tribului. Aduceam foarte multe puncte și munceam în camp, astfel că am devenit un om valoros pentru echipă și am avut parte de liniște și de o anumită imunitate în timpul în care am fost la Războinici.

Ce ți-a lipsit cel mai mult cât ai fost în competiție?

Cel mai greu era să stau foarte mult timp fără a face nimic! Nu aveam activități, iar plictiseala era greu de suportat, devenea apăsătoare și te consuma. Stăteai și nu făceai nimic ore întregi! Aș zice că mi-a lipsit cel mai mult posibilitatea de a face diverse activități.

Ce sentimente l-au încercat pe Alberto Hangan după eliminare? „Frustrarea și supărarea”

După eliminare, care au fost primele gânduri și sentimente care te-au încercat?

Frustrarea și supărarea, căci am simțit că mi s-a făcut o nedreptate. Am fost un om valoros în echipă, astfel că meritam să continui. Am fost dezamăgit de faptul că am ieșit și mi-a luat mult timp să trec peste.

Dacă ai avea ocazia să participi din nou, ce ai face diferit?

Nu aș face nimic diferit! Sunt mândru de parcursul meu. Am ieșit cu fruntea sus și nu mi-am încălcat valorile. Dacă este să particip din nou, mi-aș dori să știu din timp pentru a mă putea antrena și a putea intra în competiție și mai bine pregătit.

Care a fost cel mai intens moment pentru tine din competiție, dincolo de duelul final?

Dacă este să excludem cele două dueluri, cele mai intense momente aveau legătură cu aducerea punctelor importante în clipele dificile pentru echipă. Fiind foarte competitiv, existau anumite puncte care îmi ofereau o satisfacție uriașă dacă le câștigam. La punctele finale, concuram de multe ori împotriva lui Gabi Tamaș, astfel că totul devenea intens și mă bucuram când îl întreceam.

Foto: Antena 1

