Câți bani a primit Alberto Hangan pentru participarea la Survivor România 2026. Lucian Popa i-a transmis un mesaj emoționant

Newsletter zilnic Unica Intră în lumea Unica pentru a fi la curent cu cele mai importante informații din lifestyle-ul feminin.

Alberto Hangan a părăsit Survivor România 2026 pe 26 aprilie, după un duel tensionat cu Lucian Popa, pierdut cu 3-1 După eliminarea Războinicului, Lucian a transmis un mesaj emoționant, aducând lacrimi în ochii celorlalți concurenți.

Alberto Hangan, eliminat de la Survivor România

Ediția de duminică a emisiunii Survivor România 2026 a adus o eliminare dramatică, marcând plecarea lui Alberto Hangan, unul dintre cei mai apreciați concurenți ai sezonului. După 16 săptămâni de competiție intensă, Alberto a fost nevoit să părăsească insula, în urma unui duel strategic.

Nominalizările pentru eliminare au scos la iveală tactici bine gândite în rândul tribului unificat. Lucian Popa a fost ales de trib pentru prima confruntare, în timp ce Marian Godină, câștigătorul colanului de imunitate, l-a desemnat pe Alberto Hangan drept al doilea adversar.

Decizia lui Marian nu a fost întâmplătoare, Alberto Hangan explicând: „Marian a fost deschis cu mine. Mi-a spus că scopul primului duel este să scoată pe unul dintre mine și Luci”.

Amândoi erau considerați jucători redutabili, cu rezultate remarcabile în probele fizice și mentale. Duelul s-a desfășurat până la acumularea a trei puncte, iar Lucian Popa a câștigat cu scorul de 3-1, eliminându-l pe Alberto din competiție.

Citește și: Alina Sorescu, despre viața după divorț. Ce a învățat din fosta căsnicie și ce spune despre o nouă relație

Citește și: Dan Alexa, surprins în ipostaze tandre cu fosta iubită, Geanina, deși s-a speculat că ar fi într-o relație cu Andreea Popescu

Lucian Popa, mesaj emoționant

Deși eliminarea a fost un moment emoționant, Alberto Hangan a demonstrat un fair-play exemplar, exprimându-și recunoștința pentru experiența acumulată: „Toate emoțiile mă încearcă. Sunt foarte mulțumit de parcursul meu de până acum. Am fost scos afară de Ironman. Sper să câștige concursul, dacă tot m-a scos”.

Lucian Popa a izbucnit în lacrimi și și-a strâns în brațe fostul coleg.

„Ai grijă de tine și nu lăsa pe nimeni să te schimbe. Ești un om drept, ai un suflet bun, să nu uiți asta, da? Ești un om cinstit, ești tânăr și ai toate calitățile. Vei ajunge departe”, i-a spus Lucian lui Alberto, aducând lacrimi în ochii tuturor.

Citește și: Dorian Popa, accesoriu de lux la nunta cu Andreea. Artistul a atras privirile tuturor

Citește și: Laura Cosoi, mesaj special pentru aniversarea soacrei. Imagini rare cu părinții lui Cosmin Curticăpean: „Cei mai bogați bunici din Univers”

Câți bani a primit Alberto Hangan pentru participarea la Survivor România

Participarea lui Alberto Hangan la Survivor România 2026 nu a fost doar o experiență memorabilă, ci și o oportunitate de câștig financiar.

Potrivit surselor citate de Cancan, Alberto Hangan ar fi fost remunerat cu aproximativ 1.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție. În total, suma încasată ajunge la 24.000 de euro, o recompensă considerabilă, având în vedere intensitatea fizică și psihică a competiției.

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News