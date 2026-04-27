Dorian Popa, accesoriu de lux la nunta cu Andreea. Artistul a atras privirile tuturor

Dorian Popa și Andreea au spus „Da” pe 24 aprilie, în cadrul unei ceremonii magice pe malul lacului din Buftea. Nunta a impresionat prin ținute spectaculoase, un meniu exclusivist și decoruri de basm. Dar ceea ce a atras atenția tuturor a fost accesoriul purtat de artist la petrecere.

Dorian Popa, accesoriu de aur cu 2.100 de cristale

Dorian Popa și-a pus amprenta personală și la propria nuntă, transformând acest eveniment într-un spectacol al luxului și al nonconformismului. Pe 24 aprilie 2026, artistul și partenera sa Andreea au spus ”Da” pe malul lacului din Buftea, într-un decor desprins parcă din povești. Momentul a fost unul de poveste, iar invitații – de la cei inițial anunțați 90, la cei aproximativ 120 care au participat în final – au fost martorii unei zile memorabile.

Toate privirile au fost ațintite asupra ținutelor mirilor, care au impresionat prin eleganță și originalitate. Dacă Andreea a ales o rochie tip sirenă, cu detalii sofisticate și un voal spectaculos, Dorian a uimit printr-un look clasic la începutul evenimentului: costum negru, cămașă albă și papion.

Seara, însă, artistul a optat pentru o schimbare radicală, renunțând la sobrietate în favoarea unei ținute casual, completată de o adevărată piesă de rezistență – un lanț de aur masiv, încrustat cu 2.100 de diamante și gravat cu inițiala sa. Bijuteria, lucrată manual, a atras toate privirile.

„Am mers pe modelul… cubanul drept, rectangular și o chestie pe care mi-am dorit-o eu în comparație cu lanțul vechi a fost să fie plin și pe spate. Motiv pentru care a fost consumat un pic mai mult aur. El e acum plin și pe spate. În cazul în care se întoarce, să fie și mai frumos decât cel vechi, nu că acela nu ar fi frumos. Are 2.100 de pietre, wow. Acest lanț superb este mai mult decât ce visam. După cum vedeți e încrustat tot în diamante și D-ul, care reprezintă inițiala numelui meu”, a declarat Dorian Popa, citat de Cancan.

Citește și: Dan Alexa, surprins în ipostaze tandre cu fosta iubită, Geanina, deși s-a speculat că ar fi într-o relație cu Andreea Popescu

Citește și: Alex Marcu, dezvăluiri rare despre viața lui, la aproape un an de la moartea Teodorei Marcu: „Lucrez cu doi psihologi”

Artistul și soția lui au ales un meniu rafinat

În ceea ce privește meniul, mirii au optat pentru un concept de fine dining, cu preparate rafinate din bucătăria internațională, inspirate din bucătăria mediteraneană și asiatică. Printre preparatele servite s-au numărat foie gras, homar, ravioli, black cod din Alaska cu risotto și brânzeturi fine, toate atent selecționate pentru a impresiona invitații.

Potrivit declarațiilor lui Dorian Popa, Andreea a fost cea care s-a ocupat în detaliu de alegerea meniului, iar rezultatul a fost unul spectaculos, în ciuda scepticismului unora care au crezut că vor pleca flămânzi.

„Mai mult s-a implicat soția. Cei de aici au făcut meniul foarte interesant, special pentru noi, care a generat comentarii că invitații o să plece flămânzi acasă. E un meniu fine dining, cu mâncare ieșită din comun, dar asta nu pune nicio grijă pe umerii noștri”, a adăugat Dorian Popa.

Citește și: Monica Gabor, imagine rară din sala de fitness. Fotografia vedetei a devenit virală

Citește și: Laura Cosoi, mesaj special pentru aniversarea soacrei. Imagini rare cu părinții lui Cosmin Curticăpean: „Cei mai bogați bunici din Univers”

Cu toate acestea, artistul a avut grijă să adauge și o notă tradițională: „Eu am chemat și un proțap, mai ca la Domnești așa”.

Potrivit imaginii distribuite pe rețelele sociale, Dorian și Andreea și-au delectat invitații cu preparate precum fructe de mare, pește premium, foie gras, dar și combinații moderne cu influențe din bucătăriile mediteraneană și asiatică. Printre preparatele incluse se regăsesc variante precum caracatiță servită pe bază de cartof violet, preparate cu icre de somon, carne de rață afumată asociată cu dulceață de ceapă, dar și combinații elaborate precum Saint-Jacques cu piure de țelină și sosuri pe bază de busuioc.

De asemenea, meniul continuă cu preparate precum homar, mozzarella de bivoliță, ravioli umplute cu fructe de mare și brânzeturi fine, dar și preparate precum black cod de Alaska servit cu risotto și alge marine. Nu au lipsit nici cotletele de miel și mușchiul de vită de origine argentiniană, completate de garnituri precum sparanghel și piureuri aromatizate cu trufe.

