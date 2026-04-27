Alex Marcu, soțul Teodorei Marcu, ucisă în 2025, a făcut dezvăluiri rare despre cum gestionează pierderea tragică a soției sale, dar și despre cum o crește pe fiica lor. Terapia și sprijinul familiei sunt esențiale în calea către vindecare.

Alex Marcu, dezvăluiri rare despre viața lui, la un an de la moartea Teodorei Marcu

La aproape un an de la pierderea soției sale, Teodora, Alex Marcu își găsește zilnic puterea să meargă mai departe, pentru fetița lor, Emma. Într-un interviu pentru Spynews, artistul a vorbit despre procesul său de vindecare, despre cum își crește fiica și despre sprijinul primit din partea familiei și specialiștilor.

Teodora Marcu avea doar 23 de ani și era însărcinată cu al doilea copil când a fost ucisă în plină stradă, într-un complex rezidențial de lângă București, în timp ce își ținea de mână fetița de trei ani. Agresorul, Robert Lupu, un fost partener cu mult mai în vârstă decât ea, a recurs la acest gest extrem după ce a hărțuit-o ani de zile, ignorând apelurile repetate ale victimei către autorități. La scurt timp după crimă, bărbatul s-a sinucis.

„Rutina mă ajută”

Astăzi, Alex Marcu mărturisește că își regăsește echilibrul în activitățile zilnice și în munca sa artistică. „Rutina, rutina mă ajută, spectacolele. Cea mică este ok, în mare, îi place foarte mult să picteze. Și eu sunt ok, nu am alte posibilități”, a declarat Alex Marcu, pentru Spynews.

Fiica lor, care acum are patru ani, a găsit în pictură un mod de exprimare și o formă de terapie. „De când s-a întâmplat, fetița face săptămânal terapie. Psihologul mi-a spus că, ușor, ușor, acceptă”, a explicat Alex, adăugând că micuța beneficiază de terapie prin joc cu nisip (Sandplay), recunoscută pentru efectul său benefic în eliberarea tensiunilor emoționale.

Ce l-au sfătuit psihologii

Pe lângă sprijinul specializat pentru fiica sa, Alex colaborează cu doi psihologi pentru a-și gestiona propria suferință. „Iar eu lucrez cu doi psihologi. Da, acesta este motivul pentru care reușesc să merg mai departe, acest lucru, dar și principiile de viață. Ca și principiu de viață, așa, pe scurt: Nimic nu moare, nimic nu dispare, totul se întoarce. Nu vreau să intru în detalii, chestiile de genul mă afectează pe mine.”

Un alt sprijin important în această perioadă dificilă este mama Teodorei, care îl ajută să aibă grijă de fiica lor, mai ales atunci când el este plecat la spectacole. „Mama Teodorei este și ea ok, mă ajută foarte mult cu fata, mai stă cu ea când eu sunt plecat la spectacole”, a povestit Alex. În plus, el a menționat că pregătește parastasul de un an al soției sale, care va avea loc luna viitoare.

„Am realizat că așa este”

A vorbit și despre momentele în care o visează pe Teodora, amintiri ce îl copleșesc emoțional. „Da, am visat-o pe Teodora, nu mai țin minte exact în ce context. În general, când o visez, o visez ca și cum ar fi încă în viață și ca și prezență o simt, nu știu cum să explic.”

Psihologii l-au sfătuit să fie atent la cât de mult vorbește despre tragedie în discuții informale, pentru că rememorarea constantă poate încetini procesul de vindecare. „Primul sfat de la psiholog a fost acesta: ai grijă că te vor suna toți prietenii să povestești, cu cât povestești mai mult, cu atât uiți mai greu și te afectează. Și am realizat că așa este. M-am ferit atât cât am putut, când nu am putut, nu m-am ferit… Încerc să evit pe cât posibil.”

