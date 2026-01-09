Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. A fost model și este pasionat de sport. „Nu mă sperie nimic!”

Cine este Alberto Hangan de la Survivor România 2026. Survivor România 2026 revine cu un sezon intens, plin de adrenalină, tensiune și provocări extreme. Printre concurenții care atrag atenția încă din start se află Alberto Hangan, unul dintre Războinicii pregătiți să își testeze limitele în junglă.

Cu un trecut sportiv solid și o determinare puternică, Alberto intră în competiție cu încrederea că poate face față oricărei probe.

Cine este Alberto Hangan de la Survivor

Alberto Hangan are 29 de ani și este stabilit în Cluj‑Napoca, orașul în care a absolvit Facultatea de Inginerie Electrică. Originar din Bistrița, unde a urmat Colegiul Național „Andrei Mureșanu”, Alberto a avut un parcurs divers înainte de a păși în jungla Survivor. A fost model, a jucat fotbal la nivel de juniorat pentru Gloria Bistrița și a practicat sporturi de contact, experiențe care i-au format disciplina și rezistența.

Intrarea în competiție reprezintă pentru el o provocare majoră, dar și o oportunitate de a demonstra că poate depăși orice obstacol. „Am trecut prin multe greutăți în viața asta, nu mă sperie nimic”, a declarat Alberto, convins că mentalitatea lui de luptător îl va ajuta să reziste până la final.

Ce pregătire fizică are Alberto Hangan

Pregătirea fizică a lui Alberto este una dintre cele mai solide din echipa Războinicilor. A început cu judo și box, două sporturi care i-au dezvoltat reflexele, forța și disciplina. Ulterior, a continuat cu fotbalul, jucând la Gloria Bistrița în perioada junioratului, iar în ultimii ani s-a concentrat pe antrenamentele de sală, unde și-a construit o formă fizică impresionantă.

El însuși spune că sportul i-a modelat caracterul și l-a pregătit pentru condițiile dure din junglă: „Am început cu judo, box și în ultima parte a vieții am făcut doar sală. Am jucat la Gloria Bistrița, la juniorat.” Această combinație de experiențe îl transformă într-un concurent puternic, capabil să facă față atât probelor de rezistență, cât și celor de forță sau strategie.

Cine va fi cu el în echipa Războinicilor

Alberto Hangan face parte din echipa Războinicilor, formată din 12 concurenți hotărâți, activi și pregătiți să lupte pentru supraviețuire. Alături de el se află participanți cu experiențe diverse, de la sportivi și antreprenori până la tineri aflați la început de drum, toți uniți de dorința de a rezista cât mai mult în competiție: Nicu Grigore, Adrian Petre, Lucian Popa, Nicky Salman, Adrian Kaan, Loredana Pălănceanu, Iulia Istrate, Bianca Stoica, Patrice Cărăușan, Ramona Micu, Bianca Stoica și Andrei Beleuț.

Dinamica echipei va juca un rol esențial în evoluția lor, iar Alberto va trebui să își folosească atât abilitățile fizice, cât și pe cele de adaptare pentru a se integra și a contribui la victoriile Războinicilor. Cu o mentalitate puternică și o pregătire solidă, el pare pregătit să fie unul dintre liderii echipei.

Foto – Instagram

