Vedete refuzate la Survivor România 2026. Un fost concurent de la „Insula Iubirii” și o influenceriță, pe lista respinșilor

Survivor România 2026 începe astăzi, 9 ianuarie, pe Antena 1, reunind Faimoși și Războinici gata să își depășească limitele. În timp ce numeroase vedete sunt pregătite de aventura din Republica Dominicană, altele au rămas doar cu dorința și asta pentru că au fost respinse în urma castingului.

Vedete refuzate la Survivor România 2026

Survivor România 2026 își deschide porțile în această seară, 9 ianuarie, de la ora 20.30, pe Antena 1. Reality show-ul promite o competiție acerbă între două echipe – Faimoșii și Războinicii – formate din oameni hotărâți să își depășească limitele.

Înainte de marea premieră, în cadrul emisiunii „Survivor – Povești din Junglă”, difuzată pe Antena 1, s-a prezentat un număr mare de candidați, printre care și câteva vedete dornice să-și testeze limitele fizice și psihice.

Marian Grozavu, fost concurent la „Insula Iubirii” 2025, a fost unul dintre cei înscriși.

„Copilăria am făcut-o la bunici, în Tecuci”, a declarat el, explicând cum experiențele din copilărie l-au pregătit pentru condiții dure.

Cu toate acestea, Grozavu nu a reușit să impresioneze la casting.

În aceeași situație s-au aflat Denisa Despa, care a povestit cum a devenit prima femeie ce s-a confruntat într-o luptă cu un bărbat, Stelian Ogică, un om convins că poate rezista fără somn pentru perioade lungi de timp, și Andreea BLD, influenceriță activă pe TikTok. Deși au venit cu povești interesante, niciunul nu a trecut de preselecții.

Cine sunt concurenții din echipa Faimoșilor

Echipa Faimoșilor aduce în prim-plan 12 personalități cunoscute: Aris Eram, Călin Donca, Ceanu, Cristian Boureanu, Gabi Tamaș, Iustin HVNDS, Larisa Uță, Marina Dina, Naba Salem, Patricia Vizitiu, Roxana Condurache și Yasmin Awad.

Fiecare dintre aceștia vine cu o poveste unică, determinare și dorința de a câștiga. De la sportivi și influenceri până la oameni de televiziune și antreprenori, Faimoșii sunt gata să lupte pentru titlul suprem.

Cine sunt concurenții din echipa Războinicilor

Echipa Războinicilor este formată din persoane cu povești de viață impresionante și motivație puternică. Adrian Petre, fotbalist de 27 de ani, este gata să demonstreze că succesul poate fi obținut și în afara terenului. Alături de el, Lucian Popa, antrenor sportiv recunoscut online, și Niky Salman, instructor de fitness, vin să își testeze forța și rezistența.

Doi antreprenori, Adrian Kaan și Andrei Beleuț, ambii de 34 de ani, lasă în urmă afacerile pentru a se concentra pe jungla dominicană. Printre ei se află și Loredana Pălănceanu, cunoscută pe social media drept „Profa de mate”, care la doar 29 de ani vrea să demonstreze că poate face față provocărilor.

Nicu Grigore, talent manager și atlet cu experiență, își folosește aptitudinile sportive pentru a da tot ce poate în competiție.

Actorul Alberto Hangan, de 29 de ani, cunoscut pentru modelling și apariții TV, își propune să își valorifice fizicul bine lucrat într-un reality show plin de provocări. Iulia Istrate, bucătar de 32 de ani, speră să găsească „rețeta” succesului în junglă.

Bianca Stoica, cea mai tânără concurentă la doar 19 ani, studentă la Sport, este hotărâtă să învingă. Patrice Cărăușan, licențiată în medicină la 27 de ani, își dorește să reziste cât mai mult pentru a dovedi că are ceea ce îi trebuie, în timp ce Ramona Micu, Team Leader în domeniul corporate, își schimbă mediul de lucru pentru a face față pericolelor naturale ale junglei.

