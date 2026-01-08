Yasmin Awad s-a despărțit de Florin Ristei. Tânăra are o nouă relație, chiar înainte de a pleca la Survivor: „Să nu fac lucrurile mai complicate pentru amândoi”

Yasmin Awad s-a despărțit de Florin Ristei. Cei doi au avut o relație de scurtă durată și obișnuiau să se afișeze adesea împreună. Acum, tânăra a confirmat că s-a despărțit de cântăreț și că are o nouă relație. Concurenta Survivor trăiește o nouă poveste de iubire, după scurta relație pe care a avut-o cu celebrul cântăreț. Iată cât de greu i-a fost să se despartă de iubitul ei pentru a merge la Survivor.

Yasmin Awad are un nou iubit

Fostă iubită a lui Florin Ristei a decis să participe la Survivor 2026. Ea a intrat și mai mult în atenția publicului odată cu relația de scurtă durată pe care a avut-o cu cântărețul.

Povestea de dragoste dintre cei doi nu a ținut prea mult, dar influencerița nu a vorbit niciodată despre despărțire, deși a dat câteva mesaje din care se subînțelegea că nu mai formează un cuplu cu Ristei.

Acum, înainte să plece la Survivor, Yasmin a dat cărțile pe față cu urmăritorii ei și le-a spus că are un nou iubit. Mai mult, tânăra a mărturisit că a petrecut câteva zile la el acasă înainte de a pleca la Survivor, iar momentul plecării sale în Republica Dominicană a fost unul dificil pentru amândoi.

„Hello, friends! Tocmai l-am lăsat pe iubitul meu, care este din Brașov, și la care am fost până acum. Nu credeam că o să mă bușească plânsul așa. Am încercat să fiu cât se poate de dură, de ce să vă mint, să fiu puternică, ca să nu fac lucrurile mai complicate pentru amândoi, deși le-am făcut deja prin faptul că plec”, a spus Yasmin Awad.

Ce simte despre plecarea la Survivor

Yasmin Awad a povestit că nu se aștepta ca plecarea la Survivor să fie un moment atât de dificil. Ea a vorbit despre fricile pe care le are, dar și despre faptul că nu o să mai aibă nicio legătură cu niciun aspect din viața ei obișnuită pentru un timp îndelungat.

„Și mai avem câteva zile și plecăm, și mă gândeam așa să împărtășesc cu voi că nu te gândești atunci când pleci pentru atât de mult timp… Poți să stai o săptămână, nu despre asta e vorba. Ideea e că planurile nu poți să ți le faci ca și cum pleci o săptămână. Planurile ți le faci ca și cum pleci cât o să dureze, cât o dura.

Și sunt atât de multe lucruri care trebuie delegate. Sunt atât de multe lucruri pe care nu o să le mai faci. Sunt atât de mulți oameni pe care nu o să îi mai vezi și cu care pur și simplu nu o să mai iei contact absolut deloc. Și mie mi se pare nebunesc.

Și mă gândesc și la toate prietenele mele care au mai participat sau toți oamenii care au participat. Băi, chiar trebuie să ai o tărie și o forță fantastică să renunți temporar la prieteni, la familie, la muncă, la carieră, la planurile pe care le ai, la perspectivele pe care le ai.

Pentru mine, de exemplu, perioada iernii este una dintre cele mai frumoase și așteptate, pentru că în fiecare an fac o excursie cu prietenii mei și mergem la snowboarding, cu schiurile. Îi spunem căbăneala noastră, căbăneala anuală și îmi dau seama că anul ăsta nu o să se mai întâmple”, a spus ea.

