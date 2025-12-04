Yasmin Awad, iubita lui Florin Ristei, apariție surpriză la „Chefi la cuțite”. Verdictul juraților

Yasmin Awad, iubita lui Florin Ristei, a participat la show-ul culinar „Chefi la cuțite”, de la Antena 1. Descoperă în rândurile de mai jos dacă i-a impresionat sau nu pe jurați.

Cum s-a descurcat Yasmin Awad, iubita lui Florin Ristei, la „Chefi la cuțite”

Yasmin Awad și Florin Ristei formează un cuplu de mai multe luni. Recent, Yasmin a participat la „Chefi la cuțite”, unde a gătit un mic dejun popular, cu o tușă personală.

Make up artista în vârstă de 32 de ani a pregătit o rețetă clasică, dar sănătoasă, o omletă bogată în proteine. Deși nu se consideră o bucătăreasă talentată, a început să gătească deoarece a trebuit să-și schimbe alimentația din cauza unei probleme de sănătate. În trecut, Yasmin a suferit de ulcer, lucru care a determinat-o să fie mai atentă la dieta sa. Așa a început să exploreze rețete sănătoase și să acorde mai multă atenție mișcării.

„N-am fost eu cu gătitul, dar am avut ulcer și a trebuit să învăț. (…) Există tipuri de rețete sănătoase, extrem de gustoase. (…) Am început să devin pasionată de partea asta de mâncare și sport. Fac asta pentru mine”, a declarat Yasmin Awad, în emisiunea „Chefi la cuțite”.

Yasmin a vorbit și despre originea sa în emisiunea de la Antena 1, menționând că mama ei este româncă, în timp ce tatăl ei, care a decedat, a fost palestinian. „Tatăl meu nu mai este printre noi”, a spus. Această pierdere personală a inspirat-o să adopte un stil de viață echilibrat.

Verdictul juraților

Yasmin Awad nu a reușit să treacă mai departe în competiție, primind un singur cuțit din partea juraților, în semn de încurajare. Cu toate acestea, ea s-a declarat mulțumită de experiență.

„Nu am reușit, dar măcar că am vorbit că e ok să combini proteinele și că e bine să-ți faci antrenamentele”, a spus Yasmin.

Cine este Yasmin Awad

Yasmin are 32 de ani și este make-up artistă și creatoare de conținut online. Printre vedetele pe care le-a machiat se numără Alina Ceușan, Andia, Jo și Anca Dinicu.

Până în prezent, Yasmin a apărut și în mai multe videoclipuri muzicale, printre care videoclipul piesei „E Româncă”, a Mirei, și videoclipul piesei „Cum te văd eu”, a lui Smiley.

Yasmin Awad are o comunitate online de peste 110.000 de urmăritori pe Instagram și TikTok, este pasionată de fitness și călătorii. Conținutul ei este centrat pe modă, frumusețe și lifestyle.

Influencerița este prima femeie cu care Florin Ristei s-a afișat după despărțirea de Naomi Hedman, cu care a fost și logodit. Între ei doi este o diferență de vârstă de 5 ani, aceeași diferență de vârstă dintre artist și fost logodnică.

Foto: Instagram; Antena 1

