Florin Ristei a făcut primele declarații despre viața lui amoroasă, după ce a fost surprins ținându-se de mână cu Yasmin Awad la premiera de gală a filmului „F1: The Movie”, cu Brad Pitt în rolul principal. Artistul a vorbit și despre fosta relație cu modelul Naomi Hedman.

Florin Ristei (37 de ani) rămâne discret când vine vorba despre viața lui sentimentală. La mai bine de un an de la despărțirea de Naomi Hedman (32 de ani), artistul a fost fotografiat ținându-se de mână cu Yasmin Awad (32 de ani), make-up artistă și creatoare de conținut online.

Într-un interviu recent, prezentatorul de la „Neatza” a vorbit despre podcastul „Fiertzi pe insulă”, pe care l-a realizat cu Speak, despre despărțirea de Naomi, dar și despre viața lui sentimentală din prezent.

„Ne-am dus pentru Fiertzi (în Thailanda, la filmările Insula Iubirii – n.red.), dar ne-am trezit că facem sezonul trei din Strigați Ura, varianta Phuket. Pe lângă episoadele clasice cu analiză de țâțe și păreri necerute, avem 7 episoade de haos cu noi prin Thailanda: plaje, scutere, mâncare ciudată, aventură și replici pe care nu știu dacă le mai putem da jos de pe net. Real, funny și cu câteva momente în care am zis cu Speak: «Gata, nu mai filmăm». Și tot am filmat”, a povestit Florin Ristei, pentru OK! Magazine.

„Fiecare poveste vine cu ritmul ei”

În cadrul aceluiași interviu, întrebat dacă nunta prietenei lui, actrița Ilona Brezoianu, l-a încurajat și pe el să facă în curând acest pas.

„Nici nunta Ilonei nu mi-a dat vreun imbold, nici viața mea de muzician nu cred că e incompatibilă cu ideea de familie. Doar că nu forțez momentul în care se va întâmpla. Cred că tipurile de relații se schimbă tot timpul, la fel ca și noi. Fiecare poveste vine cu ritmul ei – important e să fii prezent în ea și să te bucuri, nu doar să bifezi niște etape și niște pași sociali”, a spus Ristei, pentru sursa citată.

„Nu sunt complicat, dar am un ritm greu de prins”

Totodată, artistul a spus ce fel de partener de cuplu este. Florin crede că are un „ritm greu de prins”, dar și că merită efortul pentru oricine de încumetă să-l prindă.

„Real vorbind, nu sunt complicat, dar am un ritm greu de prins. Dar, cine rezistă ritmului, primește un om sincer, loial și care face glume și când se ceartă”, a explicat prezentatorul de la Antena 1.

Ce spune Florin Ristei despre despărțirea de Naomi Hedman

Nu în ultimul rând, Florin a vorbit despre cât de mult a suferit după despărțirea de modelul Naomi Hedman, cu care a fost și logodit.

„Am suferit cât suferă orice om normal după o relație care contează. Am trecut prin ce trece toată lumea, doar că la mine se vede mai tare, că-s oameni care observă și când îmi schimb poza de profil. N-a fost vreo tragedie sau vreun spectacol. A fost viață, pur și simplu”, a spus solistul.

Cine este Yasmin Awad

Yasmin Awad are 32 de ani și este make-up artistă și creatoare de conținut online. Printre vedetele pe care le-a machiat se numără printre vedetele care i-au trecut pragul se află Alina Ceușan, Andia, Jo și Anca Dinicu. Până în prezent, Yasmin a apărut și în mai multe videoclipuri muzicale, printre care videoclipul piesei „E Româncă”, a Mirei, și videoclipul piesei „Cum te văd eu”, a lui Smiley.

Yasmin Awad are o comunitate online de peste 110.000 de urmăritori pe Instagram și TikTok, este pasionată de fitness și călătorii. Conținutul ei este centrat pe modă, frumusețe și lifestyle.

Yasmin Awad și fosta iubită a lui Florin Ristei, Naomi Hedman, se cunosc

Yasmin este prima femeie cu care Florin Ristei s-a afișat după despărțirea de Naomi Hedman, cu care a fost și logodit. Yasmin și Naomi se cunosc, după ce au participat împreună la un eveniment al brandului de haine deținut de influencerița Alina Ceușan. Yasmin a publicat pe pagina ei de Instagram un videoclip în care Naomi socializează la evenimentul respectiv.

Între Yasmin Awad și Florin Ristei este o diferență de vârstă de cinci ani. Aceeași diferență de vârstă era și între artist și fost iubită.

