Cât costă o porție de paste și un orez cu lapte la restaurantul lui Florin Ristei din Centrul Vechi: „Sunt absolut geniale”

Vloggerul Matei Teodoru a mâncat la restaurantul pe care Florin Ristei îl deține în Centrul Vechi, alături de alți doi prieteni. Creatorul de conținut online a dezvăluit impresiile sale despre locație și meniu, precum și prețul pentru un fel principal, un desert și două băuturi.

Cât costă să mănânci la restaurantul lui Florin Ristei

Florin Ristei (37 de ani) este din anul 2021 acționar la un restaurant din București, alături de doi dintre prietenii lui. De curând, vloggerul Matei Teodoru a luat masa la restaurantul deținut de artist și a împărtășit impresiile sale cu urmăritorii săi din mediul online.

Tânărul a comandat o porție de paste cu trufe, două băuturi și un desert. Matei Teodoru a fost impresionat de gustul preparatului comandat, pe care l-a notat cu 9,62.

„Servirea este foarte bună.”

„Nu sunt paste din comerț, par să fie făcute în casă. Bucăți de parmezan cât cuprinde. Nu e nevoie să iau din ele mai mult. Nota este de 9,62 – pentru gust. Este cea mai mare notă pe care am dat-o până acum. Îmi place că sunt bucăți cu totul de hribi, trufe și parmezan. Top! Pastele sunt absolut geniale. Servirea este foarte bună, iar abordarea ospătarilor este ca la carte”, a mai spus Matei Teodoru.

Pentru porția de paste, o apă, un espresso și un orez cu lapte, tânărul a scos din buzunar 150 de lei. Pastele au costat 76 de lei, orezul cu lapte 49 de lei, apa 14 lei, iar cafeaua 11. Matei a fost impresionat și de locație, despre care a spus că este „superbă” și „selectă”.

Restaurantul s-a deschis pe timp de pandemie

„Sunt acționar de restaurant. Am a treia parte. E mișto! Eu am vrut demult… Am doi prieteni. Mi-au propus să facem asta. Nu se cântă acolo. E la ultimul etaj al magazinului București. E chiar la bulevard. Se vede și Casa Poporului, Intercontinental. L-am deschis fix în pandemie, în martie 2021.

Noi ne apucasem de el înainte de pandemie și ne-a prins cu el terminat. Am încercat ceva mai sofisticat, altfel. Nu a mers o perioadă. Am schimbat și am ajuns la un numitor comun cu mâncarea și oamenii”, spunea Florin Ristei în podcastul găzduit de Radu Țibulcă.

