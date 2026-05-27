Maria Dumitru dă cărțile pe față după eliminarea din Survivor. „Au vrut să scape de mine!” Ce acuzații îi aduce lui Gabi Tamaș

Maria Dumitru, fosta componentă a tribului Războinicilor, a lansat acuzații extrem de grave la adresa colegilor de tabără imediat după ce a părăsit competiția din Republica Dominicană. Întoarsă în România, concurenta a rupt tăcerea și a dezvăluit că eliminarea ei, petrecută chiar în fața Marii Finale, nu a avut nicio legătură cu performanța sportivă, ci a fost rezultatul unei strategii dure de culise.

Războinica este convinsă că a căzut victimă unui complot bine pus la punct, menit să elimine concurenții puternici din cursa pentru marele premiu.

Acuzele aduse lui Gabi Tamaș

Deși nominalizarea oficială a venit din partea lui Lucian Popa, cel care deținea colanul de imunitate în acea seară tensionată, Maria Dumitru indică o cu totul altă persoană ca fiind adevăratul strateg. Fosta concurentă susține că fostul fotbalist Gabi Tamaș a fost cel care a orchestrat întreaga mișcare din umbră, manipulând voturile pentru a o trimite la duelul eliminatoriu împotriva Ramonei Micu și a Biancăi Stoica.

Prezentă pe aeroport la revenirea în țară, Maria a oferit detalii nuanțate despre dinamica din tabără pentru emisiunea „După Junglă”. Ea consideră că statutul ei de jucătoare redutabilă i-a speriat pe ceilalți băieți din competiție.

„Am înțeles decizia lui Lucian, însă cred că Gabi Tamaș a fost în spatele acestei strategii. Probabil au considerat că sunt o concurentă puternică și au vrut să scape de mine”, a declarat Maria Dumitru, vizibil marcată de trădarea colegilor.

Un gest care a surprins telespectatorii

Dincolo de jocurile de strategie și tensiunile evidente din consiliu, un alt detaliu a atras atenția publicului în momentul în care Maria își lua rămas-bun de la restul concurenților. În ciuda alianțelor secrete și a planurilor făcute pe la spate, Gabi Tamaș a avut o reacție complet neșteptată în secunda în care flacăra Mariei a fost stinsă.

Fostul sportiv s-a apropiat de fasta Războinică și, într-un moment de aparentă solidaritate, i-a transmis un mesaj privat.

„Capul sus!”, i-ar fi șoptit Gabi Tamaș la ureche, un gest care a lăsat fanii emisiunii cu multe semne de întrebare legat de adevăratele sentimente din tabără.

Consolarea financiară după 17 săptămâni de supraviețuire

Chiar dacă visul de a ridica trofeul Survivor România 2026 s-a oprit brusc înainte de marea finală, Maria Dumitru nu pleacă acasă cu mâna goală. Aceasta a reușit să reziste în condițiile dure din junglă timp de aproximativ 17 săptămâni, o performanță remarcabilă având în vedere că nu a făcut parte din nucleul inițial care a început emisiunea.

Conform informațiilor financiare scurse în presă imediat după consiliul de eliminare, Războinica a fost recompensată regește pentru fiecare săptămână petrecută în Republica Dominicană. Sursele din avansul producției arată că Maria a primit în jur de 1.500 de euro pentru fiecare săptămână de concurs, ceea ce ridică premiul său total de consolare la suma de 25.500 de euro, un cont considerabil care compensează parțial dezamăgirea eliminării.

