Monica Bîrlădeanu, declarație de dragoste pentru Valeriu Gheorghiță, de ziua lui. „Ce mesaj superb și plin de emoție!”

Monica Bîrlădeanu a sărbătorit ziua de naștere a soțului său, Valeriu Gheorghiță, pe 25 mai, cu o declarație de dragoste. Mesajul a stârnit emoție în rândul admiratorilor cuplului.

Monica Bîrlădeanu, declarație de dragoste pentru Valeriu Gheorghiță, de ziua lui

Monica Bîrlădeanu a ales să marcheze aniversarea soțului său, Valeriu Gheorghiță, care a împlinit 44 de ani pe 25 mai, printr-o urare emoționantă. Actrița a publicat două fotografii cu ea și cu soțul ei în care își zâmbesc larg unul celuilalt. Postarea a fost însoțită de un mesaj care a topit inimile admiratorilor lor.

„Te-aș alege din nou, în fiecare zi, mereu, pentru bărbatul minunat care ești! La mulți ani, iubitul meu!”, a scris Monica în mediul online, potrivit Libertatea. Prima imagine a fost surprinsă în ziua în care cei doi și-au unit destinele, în timp ce a doua a fost surprinsă la un alt eveniment.

Fotografiile și urarea înduioșătoare a actriței au declanșat o avalanșă de comentarii pline de admirație din partea urmăritorilor. „Ce mesaj superb și plin de emoție! Se vede că îl iubești enorm și că vă leagă o poveste frumoasă”, a fost reacția unui fan. Un altul le-a urat: „La mulți ani sănătoși și binecuvântați, cu bucurii și îndeplinirea tuturor dorințelor”.

Actrița și medicul formează un cuplu discret

Relația dintre Monica Bîrlădeanu și Valeriu Gheorghiță a fost discretă la început, dar a atras atenția publicului datorită parcursului profesional al medicului, cunoscut pentru rolul său din cadrul Campaniei Naționale de Vaccinare anti-COVID-19. În timp, povestea lor de iubire s-a transformat într-o căsnicie solidă, celebrată printr-o ceremonie intimă, alături de cei dragi, într-un cadru elegant.

Aceasta nu este prima dată când Monica își exprimă public iubirea și recunoștința față de soțul ei. În 2025, cu ocazia împlinirii unui an de la nuntă, actrița a scris un alt mesaj emoționant: „A trecut un an de la ziua în care am spus «DA», și tot ce simt e recunoștință: pentru bărbatul minunat de lângă mine, pentru tot ce am trăit, pentru felul în care iubirea noastră ne hrănește relația și pe fiecare dintre noi. I-aș spune «DA» din nou, în fiecare an, o viață întreagă”.

În afara marcării acestor evenimente speciale din vieților lor, Monica și Valeriu preferă să-și păstreze viața personală departe de ochii publicului.

Foto: Instagram

