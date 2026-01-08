Cine este Iustin HVNDS de la Survivor România 2026. Artistul a colaborat cu Delia și a participat la „Chefi la cuțite”, impresionându-i pe jurați

Cine este Iustin HVNDS de la Survivor România 2026. Noul sezon Survivor 2026, care va debuta pe micile ecrane pe 9 ianuarie 2026, la Antena 1, aduce în fața publicului o serie de concurenți care promit spectacol, iar printre ei se numără și Iustin HVNDS, unul dintre cei mai energici și nonconformiști artiști ai generației tinere.

Cu o prezență puternică pe scenă și o poveste de viață care inspiră, Iustin intră în competiție pregătit să demonstreze că determinarea și autenticitatea pot învinge orice obstacol.

Cine este Iustin HVNDS de la Survivor România 2026

Iustin HVNDS, pe numele real Radu Iustin Câmpeanu, este un artist care s-a remarcat prin vocea sa puternică, stilul unic și energia pe care o transmite în fiecare apariție. Pasiunea pentru muzică a apărut încă din copilărie, când, la doar 6–7 ani, a descoperit fascinația pentru pian și pentru sunet.

Artistul povestea într-un interviu pentru bucurestifm.ro că momentul declanșator a fost unul simplu, dar decisiv. „Aveam 6–7 ani, am văzut un copil care cânta la pian la televizor și am spus: mamă, ce tare! Vreau și eu!” – a spus el.

Familia i-a observat talentul, iar tatăl său, chitarist, l-a încurajat să studieze muzica. Deși a cochetat cu mai multe domenii, adevărata decizie de a urma o carieră artistică a venit abia după adolescență.

„Momentul în care am renunțat la tot pentru muzică a fost abia după ce am trecut de adolescență. Atunci mi-am dat seama că vreau să fac doar asta” – a mai spus el.

Iustin a devenit cunoscut și datorită colaborării cu Delia, una dintre cele mai apreciate artiste din România, colaborare care i-a consolidat poziția în industria muzicală.

Cum a luat naștere trupa HVNDS

HVNDS nu este doar un nume de scenă, ci și un proiect muzical care reflectă personalitatea lui Iustin: intensă, liberă și greu de încadrat în tipare. Trupa a apărut din dorința artistului de a crea un univers sonor propriu, în care să îmbine influențe pop, alternative și electro cu emoție autentică.

Proiectul a prins contur în perioada în care Iustin experimenta cu diferite stiluri și căuta o identitate artistică distinctă. HVNDS a devenit astfel o extensie a personalității sale, un spațiu creativ în care poate explora teme precum libertatea, vulnerabilitatea și energia brută a trăirilor intense.

Popularitatea trupei a crescut rapid, iar aparițiile live au atras atenția publicului datorită show-urilor pline de dinamism și a prezenței scenice magnetice a lui Iustin.

„În perioada 2014 – 2016 am colaborat cu mai mulți artiști de la DeMogaMusic. Principal era What’sUP. Eram toboșar și producător pentru el (…) și tot stând pe lângă producători foarte buni, am învățat și eu să produc la un nivel la care mă simțeam mulțumit și am zis la un moment dat Da! Vreau să îmi fac trupa mea în sfârșit! Eu până atunci băteam la tobe. Am avut ocazia să am un studio pentru mine, seara când nu era nimeni și stăteam până la 5 – 6 dimineața și compuneam” – a mai mărturisit tânărul.

Ce pasiuni are Iustin HVNDS pe lângă muzică

Deși muzica este centrul universului său, Iustin HVNDS are și alte pasiuni care îl definesc. Este atras de zona culinară, lucru vizibil în apariția sa la „Chefi la cuțite” în 2023, unde a fost primit cu entuziasm de jurați. Momentul a devenit viral datorită reacțiilor amuzante ale chefilor, care l-au recunoscut imediat.

Florin Dumitrescu a exclamat surprins: „Brigada mea?! Nu cred!”

Chef Bontea i-a cerut autograf, iar Scărlătescu a glumit cerându-i „10 bilete gratuite”, semn că artistul are deja un impact puternic în zona entertainmentului.

Pe lângă muzică și gastronomie, Iustin este pasionat de sport, energie care îl va ajuta cu siguranță în competiția Survivor. Este o fire activă, orientată spre provocări, iar participarea la show-ul de supraviețuire pare să fie o continuare firească a stilului său de viață.

Foto – Facebook

