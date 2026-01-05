Cine este Roxana Condurache de la Survivor România 2026. Actrița a jucat cu Monica Bellucci în filmul „The Whistleblower”. „Are o eleganță ieșită din comun!”

Cine este Roxana Condurache de la Survivor România 2026. Noul sezon Survivor România aduce în fața publicului o serie de concurenți puternici, iar printre ei, în echipa Faimoșilor, se află și actrița Roxana Condurache, o prezență apreciată în cinematografia românească și internațională. Cu o carieră construită pas cu pas și o poveste de viață plină de provocări, Roxana intră în competiție cu determinare și o energie care a cucerit deja publicul.

Cine este Roxana Condurache

Născută pe 28 august 1987, la Iași, Roxana Condurache este actriță de profesie și una dintre figurile tinerei generații de artiști care s-au remarcat prin talent și disciplină. Drumul ei în lumina reflectoarelor a început încă din adolescență, când a câștigat titlul Miss Freshmen la Liceul „Emil Racoviță”. Primele roluri în piese de teatru jucate în liceu au confirmat că scena este locul în care se simte cel mai bine.

La 18 ani s-a mutat la București pentru a studia actoria, un pas care avea să-i deschidă ușile către proiecte importante în film și televiziune.

Cariera Roxanei Condurache: de la producții românești la colaborări internaționale

Roxana a apărut în numeroase producții cunoscute, precum „Nimeni nu-i perfect” (2008), „The Whistleblower” (2010), „Dincolo de calea ferată” (2016), „Teambuilding” (2022), „Pup-o, mă!” (2022), „Hai hui în timp” (2022), „Candidatul perfect” (2024) sau „Retreat Vama Veche” (2024).

În 2009, Roxana Condurache a fost remarcată de regizoarea Larysa Kondracki, care i-a oferit un rol important în filmul „Denunțătorul”. Interpretarea ei a atras atenția criticilor, actrița fiind nominalizată și premiată la cea de-a 32‑a ediție a Premiilor Genie, la categoria Cea Mai Bună Actriță, pentru acest rol din producția canadiană.

Rolurile variate au transformat-o într-o prezență constantă și apreciată pe marele ecran.

Una dintre experiențele care au marcat-o profesional a fost colaborarea cu Monica Bellucci în filmul „The Whistleblower”. Roxana a povestit pentru ego.ro despre magnetismul actriței italiene: „Are o prestanță și o eleganță ieșită din comun. Are o energie pe care o au divele adevărate. Când intră în cameră, toată lumea parcă se oprește și o urmărește”.

Actrița a subliniat și modestia starurilor internaționale, o calitate pe care o consideră rară în industria românească: „Am observat că actorii străini, care au un mare succes pe plan internațional, sunt foarte modești. Au această modestie care, uneori, la noi în România, lipsește.”

Citeşte şi: Alexia Eram, cu lacrimi în ochi la aeroport. Fratele ei, Aris Eram, a plecat la filmările Survivor 2026 înainte de Crăciun: „Te aștept acasă cu tot cu premiu”

Citeşte şi: Câți bani primește Gabi Tamaș pentru a participa la Survivor România. Suma oferită de Antena 1 fostului fotbalist

Citeşte şi: Adi Vasile este prezentatorul Survivor România 2026. Când va începe emisiunea la Antena 1

Viața personală a Roxanei Condurache

În plan personal, Roxana a trecut printr-un divorț, dar a rămas extrem de apropiată de fiul ei, care reprezintă centrul universului său. Actrița a vorbit deschis despre motivele despărțirii într-un interviu pentru fanatik.ro: „Când ești într-o familie, te mai cerți, te mai împaci, așa e normal. Dar până la urmă am divorțat. Ca să-ți răspund, adevărul adevărat e că am divorțat, nu doar din cauza asta, dar și din cauza asta”.

Roxana a dezvăluit și că a avut o relație cu un bărbat mai tânăr cu 14 ani, o experiență pe care o privește cu umor și maturitate. Pentru spynews.ro, ea a declarat: „Am avut un iubit mai tânăr! Era mai mic cu 14 ani, râdeam mereu și îi spuneam că este un buletin între noi. Cu un băiat mai tânăr trebuie să ai foarte multă energie… iar eu am obosit la un moment dat”.

În ciuda provocărilor personale, actrița se descrie ca fiind o fire pozitivă și puternică, gata să facă față oricărei situații.

Foto – Facebook

Urmărește-ne pe Google News