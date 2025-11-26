Încă o vedetă Antena 1 refuză să participe la Survivor: „Nu pot să plec de lângă copii”

Antena 1 speră să dea lovitura în primăvara anului 2026 odată cu preluarea formatului Survivor. Totuși, momentan, lucrurile nu sunt prea roz, pentru că vedetele refuză pe bandă rulantă să apară în reality show. Nici măcar vedetele trustului nu se arată mai entuziasmate de propunere. Încă o vedetă a refuzat să participe la Survivor. Iată despre cine este vorba.

O vedetă a trustului Antena 1 refuză participarea la Survivor

Filmările pentru show-ul Survivor sunt programate să înceapă înaintea sărbătorilor de iarnă, lucru care le provoacă un mare stres producătorilor care încearcă să găsească concurenții potriviți care să le aducă rating.

După ce că nu au avut prea mult succes cu vedete consacrate, producătorii nu au prea mult noroc nici cu vedetele din propriul trust.

Printre vedetele care au refuzat oferta se numără și Flavia Mihășan, de la Neatza de weekend. Vedeta a spus că nu poate pleca de lângă copii, așa că a fost nevoită să spună pas emisiunii Survivor.

„Am primit oferte, dar eu nu pot să plec departe de copii. Eu sunt foarte atașată de ei, plus că sunt control freak. Eu nu aș putea să știu că plec departe. Nu există așa ceva! Eu mă uit tot timpul la ce are în penar, sunt un pic obsedată. Deci nu există să plec atât de departe. Va trebui să crească ei un pic și dacă nu mă voi ramoli de tot, poate voi merge. Dar nu, cât sunt ei micuți, nu pot să plec și nu vreau”, a explicat Flavia Mihășan pentru Cancan.

Cine a mai refuzat să participe la Survivor

Pe lângă Flavia Mihășan, nici Cătălin Bordea nu a vrut să participe la Survivor, deși a fost ofertat. Comediantul a spus că nu îl atrage formatul deloc, așa că a spus pas.

O altă vedetă care a refuzat oferta a fost influencerița Nadd Hu, care a spus că nu poate renunța la confortul său.

Nici Claudia Iosif, fostă iubită a lui Dorian Popa, nu a accepta oferta producătorilor Survivor.

În plus, deși au existat zvonuri că reality-show-ul va fi prezentat de Răzvan Simion, acesta a negat informația.

„Mi-au zis și mie niște colegi că au auzit… Dar aș fi cel mai nepotrivit pentru Survivor România, pentru așa ceva… Eu sunt un tip comod, n-aș avea unde să-mi duc halatele mele de mătase. Am atâtea costume, tocmai ce mi-am mai croit vreo două… N-aș putea! Șase luni în junglă? Doamne ferește! Fără asfalt…”, a fost reacția lui Răzvan Simion.

Cine ar putea participa la reality-show-ul de pe Antena 1

Conform unor zvonuri, producătorii show-ului ar lua în calcul să cheme invitați de la Insula Iubirii. Printre aceștia s-ar număr Andi Constantin, Diandra Moga, Karina Fetica, Ema Huruială, Ema Kovcs sau Darius Măcinic.

Totodată, conform unui zvon, Ella Vișan și Teo Costache ar fi și ei printre numele care sunt luate în considerare pentru Survivor. Rămâne de văzut ce surprize vor fi printre participanții la reality-show-ul de pe Antena 1.

