Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1. Numele mari luate în calcul de producătorii emisiunii

Antena 1 a preluat drepturile pentru Survivor România, acesta fiind al treilea post de televiziune la care va fi difuzat show-ul. Producătorii lucrează la o ediție reinventată, cu o abordare modernă, probe mai dure și un prezentator pe măsură. Până acum trei nume ar fi luate în considerare pentru această poziție importantă.

Cine ar putea fi prezentatorul Survivor România de la Antena 1

Rolul de prezentator al Survivor România ar putea fi ocupat de unul dintre trei bărbați care se află printre preferații telespectatorilor. Este vorba despre Mihai Morar, Răzvan Fodor și Răzvan Simion. Însă, Simion se pare că ar fi refuzat oferta, astfel că lupta se dă între Fodor și Morar.

Potrivit Cancan, favorit ar fi Mihai Morar datorită experienței sale vaste în radio și televiziune. Asta după ce Răzvan Simion ar fi considerat că această experiență nu i s-ar potrivi.

Totuși, producătorii nu îl elimină din cursă nici pe Răzvan Fodor care este considerat a fi unul dintre cei mai carismatici actori și oameni de televiziune din România. Mai mult, acesta este și soțul Irinei Fodor, prezentatoarea Asia Express și Chefi la cuțite.

Citește și: Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel

Citește și: Mihaela Rădulescu, din nou pe platourile de filmare. În ce emisiune va putea fi văzută fosta prezentatoare

Când începe Survivor România 2026

Cel mai dur format al supraviețuirii vine la Antena 1! Reality show-ul în care concurenții învață să își asigure adăpostul, să își procure mâncarea, pe cont propriu, pe o insulă izolată, și în care fiecare dintre ei luptă pentru a merge până la capăt, cu un singur gând: să ridice deasupra capului trofeul și să obțină premiul cel mare. Alianțe strategice, probe sportive mai dificile decât s-ar fi putut aștepta și șansa de a demonstra tuturor că au ceea ce le trebuie pentru a deveni Survivor.

Citește și: De ce au divorțat Andreea Bălan și George Burcea, candidatul POT la Primăria Capitalei: „Avea vicii”

Citește și: Sabrina Voinea, abuzată de propria mamă. Camelia Voinea a fost acuzată de alte două gimnaste de agresiuni: „Bătea încontinuu până se sătura”

Începând din primăvara anului 2026, Survivor va prinde o nouă dimensiune în România, la Antena 1. În noul sezon, concurenți din medii diverse sunt izolați într-o locație exotică, unde trebuie să supraviețuiască cu resurse limitate, să concureze în probe de forță, rezistență și strategie, și să dovedească spirit de echipă, inteligență și curaj.

Potrivit primelor informații, Antena 1 va păstra structura consacrată Faimoși vs. Războinici, însă formatul va fi îmbogățit cu twisturi neașteptate și provocări fizice mult mai dure, iar lansarea ar fi programată pentru data de 8 martie.

Sursă foto: PR

Urmărește-ne pe Google News