Ilona Brezoianu a născut. Actrița a devenit mama unui băiețel

Încă din prima clipă în care a aflat că este însărcinată, actrița a fost nerăbdătoare să își strângă copilul în brațe. Ilona a trăit din plin fiecare clipă a sarcinii, dar nu s-a lăsat nicio clipă doborâtă de stările de rău din primele lui. Mai mult, actrița a mers pe platourile de filmare până în ultimul moment.
În iulie 2024, Ilona Brezoianu și Andrei și-au spus „Da” cu încredere și convingerea unui drum fericit împreună, după doar un an de relație.
În urmă cu câteva săptămâni, Ilona Brezoianu și soțul ei au decis să facă o ședință foto care să îi aducă aminte de perioada sarcinii.
„Când am aflat că sunt însărcinată am zis că n-o să fac poze d’astea… Da după m-am răzgândit că pân la urmă poate mă trezesc că o să regret și n-am și io poze cu burta și cu soțu’”, scria actrița pe pagina ei de Instagram, la momentul respectiv.
În acel moment, Gina Bradea, cunoscuta bloggeriță de food, s-a oferit să boteze bebelușul Ilonei Brezoianu.
„Îmi ești tare dragă și-ți muulțumesc pentru felul tău de a fi, pentru hohotele sănătoase de râs pe care mi le-ai provocat de atâtea ori. Esti o actriță grozavă! Mi-ar plăcea mult să-ți botez bebelușul, să știi. Cu o mamă ca tine și o nașă ca mine, copilașul ăla va avea râsul asigurat pe viață”, a scris Gina Bradea în secțiunea de comentarii.
Nu se știe dacă Ilona Brezoianu a acceptat propunerea, aceasta neoferindu-i un răspuns în mediul online.
Vezi în Galeria FOTO de mai sus mai multe imagini cu Ilona Brezoianu
Sursă foto: Instagram
