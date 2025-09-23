Ilona Brezoianu, probleme în sarcină cu puțin timp înainte să nască. Cu ce se confruntă actrița

Ilona Brezoianu se confruntă cu probleme în sarcină, la fel ca toate femeile gravide aflate în ultimul trimestru. Actrița mai are puțin până naște și a vorbit despre stările prin care trece în această perioadă, cu puțin timp înainte să își cunoască bebelușul. Iată ce a mărturisit artista.

Ilona Brezoianu, despre felul în care se simte înainte să fie mamă pentru prima oară

Ilona Brezoianu urmează să devină mămică pentru prima oară și este extrem de fericită și emoționată. Actrița s-a bucurat de această perioadă și cu toate că are parte de susținerea soțului său, au apărut și momente mai puțin plăcute.

Ca orice femeie gravidă în ultimul trimestru de sarcină, Ilona Brezoianu are și zile prin care stările ei sunt ceva mai complexe, la fel ca și simptomele pe care le are. Mai exact, ea s-a plâns de crampele musculare din timpul sarcinii.

”Băi, băiatule, crampele musculare din sarcină sunt ceva next level”, a scris Ilona Brezoianu, pe rețelele de socializare.

Vedeta va avea ajutorul părinților ei după ce va deveni mamă. Ea le-a cumpărat părinților un apartament în București ca să fie aproape de ea.

”Mama ar trebui să se mute aici (n.r. la București) undeva prin luna noiembrie, dar dacă voi avea nevoie se poate muta și mai devreme, dacă va fi cazul. Nu am emoții, așa cum am spus, mama mea s-a bucurat foarte tare și este dispusă să facă acest sacrificiu și să se mute la București pentru mine”, a spus Ilona Brezoianu.

Cum crede că se va descurca în rolul de mamă

Actrița trăiește una dintre cele mai frumoase perioade din viața ei și abia așteaptă întâlnirea cu bebelușul său.

Ea a declarat că nu are temeri despre cum se va descurca în rolul de mămică. În plus, are ajutor din partea părinților și tatăl bebelușului urmează să fie foarte implicat, așa că lucrurile se prevăd a fi destul de ușoare.

„E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc. Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu.”, a mai spus Ilona Brezoianu.

„Sunt destul de atentă, cu mici excepții, la ce mănânc, și nu mănânc așa cum se spune, pentru doi, mănânc exact ca înainte, porții normale și atât, nimic mai multe. Actrița nu are temeri în ceea ce privește sarcina și nici cum se va descurca mai apoi cu copilul.”, a mai spus Ilona Brezoianu.

