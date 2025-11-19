Ilona Brezoianu, primele imagini cu bebelușul: „Am făcut livrarea”

Ilona Brezoianu, jurata de la Te cunosc de Undeva, a devenit mamă. Actrița a împărtășit primele imagini cu bebelușul ei, descriind nașterea ca „cea mai frumoasă zi a noastră”.

Primele imagini cu bebelușul Ilonei Brezoianu

Ilona Brezoianu, îndrăgita actriță și jurată de la Te cunosc de Undeva, a devenit mamă pentru prima dată. Ea a împărtășit cu fanii săi primele imagini cu bebelușul abia venit pe lume și a făcut declarații emoționante despre experiența nașterii. Actrița a descris ziua în care și-a ținut copilul în brațe ca fiind «cea mai frumoasă zi».

„Am făcut livrarea astăzi… Un pachețel blonduț de nota 10. A fost cea mai frumoasă zi a noastră. A mea și a lui Andrei”, a scris vedeta în mesajul de pe Instagram, care a însoțit fotografiile cu fiul ei.

Ilona a ținut să mulțumească echipei medicale care a asistat-o în timpul nașterii. Ea a descris momentul în care a devenit mamă ca fiind cel mai minunat din viața ei. Mesajul s-a încheiat cu o declarație de dragoste pentru partenerul său: «Te iub @ril_andrei.»

Citește și: Ilona Brezoianu, fotografie rară cu sora ei, Alina, de ziua acesteia: „Am devenit femei serioase”

Citește și: Cum se înțeleg Ilona Brezoianu și Mihai Petre, de fapt. Aurelian Temișan a dat din casă: „Eu cu Ozana putem lua pauză liniștiți” / Exclusiv

Ilona Brezoianu, așteptări și pregătiri

Într-un interviu anterior, llona Brezoianu a vorbit despre cum se pregătește pentru rolul de mamă: ”E normal să simți că se schimbă ceva și că se va schimba ceva în viața ta, dar încerc să fiu optimistă și să mă gândesc că o să fie bine, o să am ajutor din partea părinților mei și nu am emoții că n-o să mă descurc”.

Citește și: Dani Oțil a spus care a fost cea mai mare provocare de la filmările Power Couple, sezonul 3: „Am ajuns să mă încarc cu lucrurile astea” / Exclusiv

Citește și: Gina Pistol și Smiley, planuri mari în 2026: „Trebuie să ne apucăm”

Actrița a subliniat importanța sprijinului oferit de soțul ei în această nouă etapă a vieții lor: ”Soțul meu e foarte încântat și și-a dorit foarte mult și vrea să mă ajute și să mă susțină, așa că nu prea îmi fac griji că o să îmi fie greu”.

Această experiență marchează un nou capitol în viața Ilonei Brezoianu, care se bucură acum de frumusețea maternității alături de partenerul și familia sa. Fanii actriței așteaptă cu nerăbdare să afle mai multe detalii despre noul membru al familiei și despre cum se adaptează Ilona la rolul de mamă.

Vezi în Galeria FOTO de mai sus primele imagini cu bebelușul Ilonei Brezoianu

Sursă foto: Instagram

Urmărește-ne pe Google News