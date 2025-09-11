Ilona Brezoianu, fotografie rară cu sora ei, Alina, de ziua acesteia: „Am devenit femei serioase”

Ilona Brezoianu a publicat o fotografie rară cu sora ei mai mare, Alina, cu ocazia aniversării acesteia din urmă.

Ilona Brezoianu, fotografie rară cu sora ei, Alina, de ziua acesteia

Alina, sora Ilonei Brezoianu (35 de ani), a împlinit 45 de ani pe 10 septembrie. Cu această ocazie, actrița a publicat o fotografie rară alături de sora ei mai mare.

„E ziua lu’ sor’mea și pun și io poza asta de când am devenit femei serioase. Cum ar veni, ea se măritase și io gravidă ca și azi! La mulți ani, Cap”, a scris Ilona Brezoianu, la Instagram Story.

Ilona și Alina au moștenit pasiunea pentru artă de la mama lor, însă au fructificat-o diferit. Ilona a devenit actriță, în timp ce Alina a devenit make-up artist. Întâmplător sau nu, pasiunile diferite le-au adus în același loc, la emisiunea „Te cunosc de undeva!”, Ilona în calitate de concurentă și apoi jurat, iar Alina în calitate de make-up artistă.

Citește și: Cum se înțeleg Ilona Brezoianu și Mihai Petre, de fapt. Aurelian Temișan a dat din casă: „Eu cu Ozana putem lua pauză liniștiți” / Exclusiv

Ilona Brezoianu va deveni mamă pentru prima oară anul acesta

Anul acesta este unul special pentru Ilona și pentru toți cei care o iubesc. Actrița va deveni în curând mamă pentru prima oară. Jurata de la „Te cunosc de undeva!” și soțul ei, Andrei Alexandru, vor avea un băiețel. Recent, Ilona și soțul ei au realizat o ședință foto de maternitate.

„Când am aflat că sunt însărcinată am zis că n-o să fac poze d’astea… Da’ după m-am răzgândit că pân’ la urmă poate mă trezesc că o să regret și n-am și io poze cu burtă și cu soțu’. (…) Vă mulțumesc pentru amintirile astea și mai ales lu’ Andrei care nu e fan poze, dar, nebun cum e, a zis «hai să facem că e taree»! Asta a ieșit și sunt foarte happy! Mai am, dar vă dau pe rând ca să nu vă dau șoc”, a scris Ilona în mediul online.

Foto: Instagram/@ilona_brezoianu

Urmărește-ne pe Google News